René van der Gijp brengt vervelend nieuws: ‘Hij is totaal de oude niet meer, echt heel triest is dat’

René van der Gijp weet dat het niet best gaat met de gezondheid van Marc Overmars. De voormalig technisch directeur van Ajax, die momenteel geschorst is wegens grensoverschrijdend gedrag, werd in december 2022 getroffen door een hartinfarct. Volgens Gijp is Overmars ‘totaal niet meer de oude’, zo zegt hij vrijdagavond bij Vandaag Inside.

Overmars vertelde bijna een jaar geleden tegenover Het Laatste Nieuws dat zijn hart voor 45 procent was afgestorven. “Het is lastig. Ik moet naar lucht zoeken als ik veel praat en het kost energie om mijn focus te behouden. Dan hoef ik niet uit te leggen hoe ik me voel”, sprak de ‘td’ van Antwerp FC destijds.

Van der Gijp weet dat het nog altijd slecht gaat met de Nederlander. “Hij tobt echt met zijn gezondheid. Hij tobt echt. Die is totaal de oude niet meer”, begint de analist. “Echt heel triest is dat. Het schijnt allemaal erger te zijn dan dat wij denken. Sneu man”, gaat hij verder. Bekijk het hele fragment hieronder:

