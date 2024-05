Kroes komt terug op omstreden besluit op 26 juli 2023: 'Domme actie geweest'

Alex Kroes heeft in een interview met De Telegraaf toegegeven dat hij met de aanschaf van Ajax-aandelen een week voor de voorgenomen publicatie van zijn benoeming tot algemeen directeur een fout heeft gemaakt. De in Utrecht geboren bestuurder werd begin vorige maand door de raad van commissarissen van Ajax geschorst wegens vermeende handel met voorwetenschap. Als het aan de rvc had gelegen, dan was de deur voor een terugkeer van Kroes gesloten gebleven, maar hij is inmiddels alweer een paar weken werkzaam als technisch directeur.

Ajax hoopte met de aanstelling van Kroes de rust te kunnen herstellen, maar niets bleek minder waar. De voormalig algemeen directeur was nog geen drie weken bezig in zijn nieuwe functie of hij stond alweer buiten de Johan Cruijff ArenA. Wat bleek: hij had een week voor de voorgenomen publicatie van zijn benoeming tot algemeen directeur ruim 17.000 Ajax-aandelen ingekocht. “Achteraf gezien had ik 26 juli 2023, een week voor mijn aanstelling als algemeen directeur, geen aandelen Ajax moeten kopen. Dat is een domme fout geweest”, erkent Kroes nu in gesprek met De Telegraaf.

De rvc, onder leiding van erevoorzitter Michael van Praag, zag geen andere keus dan Kroes met onmiddellijke ingang te schorsen. Van Praag liet op dezelfde dag nog weten dat een terugkeer van Kroes geen optie was, maar na bemoeienis van de bestuursraad en de support van veel oud-Ajacieden en de fanatieke supportersgroepen, kreeg hij tóch een tweede kans. Maar mocht uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) alsnog blijken dat Kroes een flinke fout heeft gemaakt, dan zal hij de consequenties aanvaarden. “Dan heb ik nog steeds de allerbeste intenties gehad, maar wel fout gehandeld. Wat is een ernstig misdrijf? Als je door rood rijdt en een boete krijgt? Vind ik niet. Maar door rood rijden met 150 kilometer per uur en drank op wel.”

Er is een kans dat na onderzoek van de AFM het Openbaar Ministerie in actie moet komen. “Dan is dat ernstig”, zegt Kroes. “Als de consequentie is dat ik mijn baan verlies, ook mijn huidige job, dan is dat zo. En dan sta ik daar ook achter.” Mocht uit het onderzoek blijken dat Kroes níét de fout in is gegaan, dan gaat hij met de rvc om de tafel over zijn toekomstige rol bij Ajax. “Wordt dat titulair directeur, statutair directeur, CEO? Dat ligt open. Zelf heb ik tegen de rvc gezegd dat ik het fijn zou vinden als zij ad-interim directeur Menno Geelen of een ander langer als CEO aanstellen dan dat mijn contract loopt. Dan hebben we daar geen discussie meer over, want ik heb inmiddels in de gaten dat ik op de plek van technisch directeur ook een grote bijdrage kan leveren om van Ajax weer Ajax te maken.”

