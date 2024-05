'Levensveranderend' servet van Lionel Messi geveild voor megabedrag

Het servet waarop op 14 december 2000 zijn allereerste contract bij FC Barcelona tekende, is op een veiling voor maar liefst 762.400 pond (omgerekend een slordige 890.000 euro) verkocht bij het Britse veilinghuis Bonhams in Londen. De startprijs voor het ‘standaard Spaanse wasachtige servet’ van 16,5 bij 16,5 centimeter was 300.000 pond.

"Ja, het is een papieren servet, maar het is het beroemde servet dat aan het begin stond van de carrière van Lionel Messi”, aldus Ian Ehling van Bonhams. “Het veranderde Messi’s leven, de toekomst van FC Barcelona en hielp miljarden fans over de hele wereld enkele van de meest glorieuze voetbalmomenten te bezorgen.”

Het servet is ondertekend tijdens een bijeenkomst die was georganiseerd door Carles Rexach, de toenmalig sportief directeur van de Spaanse topclub. Hij schreef een aantal regels om de toen pas 13-jarige Messi naar FC Barcelona te halen. De rest is natuurlijk geschiedenis.

De kleine Argentijn ontpopte zich tot een absolute grootheid bij de Catalaanse club en scoorde in 778 wedstrijden een recordaantal van 672 treffers. Messi won tien La Liga-titels en vier de keer de Champions League met FC Barcelona alvorens hij naar Paris Saint-Germain vertrok. Momenteel komt Messi, die in 2022 wereldkampioen werd met Argentinië, uit voor het Amerikaanse Inter Miami.

The napkin on which Barcelona committed to sign a 13-year-old Lionel Messi has been sold in an auction for £762,400! 🤯#BBCFootball pic.twitter.com/0JRFguxYCB — Match of the Day (@BBCMOTD) May 17, 2024

