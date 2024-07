ESPN komt met lijst van beste sporters: Ronaldo buiten top tien, vrouwelijke voetballers boven Zidane

De Amerikaanse tak van ESPN heeft deze maand een lijst gepubliceerd van de honderd beste atleten van de 21ste eeuw. Een aantal keuzes van het gigantische sportnetwerk valt op.

ESPN kiest, niet geheel verrassend, voor een Amerikaan bovenaan de lijst van honderd: voormalig zwemkampioen Michael Phelps. Hij is de succesvolste Olympische sporter aller tijden met 28 medailles, waarvan 23 gouden.

Lionel Messi is de hoogst genoteerde voetballer op de lijst, met plaats drie. De Argentijnse vedette is goed voor onder anderen acht Ballon d’Ors, vier eindzeges in de Champions League, een wereldtitel en twee Copa América’s. Dat is overigens niet genoeg om voormalig tennisster Serena Williams achter zich te houden.

Andere mannelijke voetballers opgenomen in de lijst van ESPN zijn Cristiano Ronaldo (plaats 13), Thierry Henry (plaats 48), Zinédine Zidane (plaats 50), Luka Modric (plaats 55), Kylian Mbappé (plaats 65), Andrés Iniesta (plaats 70), Xavi Hernández (plaats 75), Ronaldo Luís Nazário de Lima (plaats 87), Ronaldinho (plaats 94) en Zlatan Ibrahimovic (plaats 95).

Op de lijst is ook plaats voor enkele (voormalig) vrouwelijke spelers: Marta (plaats 32), Aitana Bonmatí (plaats 49), Alexia Putellas (plaats 56), Mia Hamm (plaats 64).

