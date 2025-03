Messi onthult zijn grootste dieptepunt: 'Iedere dag ongelukkig'

kijkt met negatieve gevoelens terug op zijn dienstverband bij Paris Saint-Germain. De wereldster droeg tussen 2021 en 2023 het shirt van de topclub uit Frankrijk. In een interview met Apple Music zegt Messi dat hij ongelukkig was in Parijs.

Na zijn vertrek bij PSG ging Messi aan de slag bij Inter Miami. Daar is hij aanzienlijk gelukkiger. “Naar Inter Miami komen was een mooi kans”, vertelt hij. Messi zegt dat hij in 2021 ‘moest’ vertrekken bij Barcelona, waarna hij in Parijs twee vervelende jaren doormaakte. “Ik had het daar niet naar mijn zin.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik was iedere dag ongelukkig”, blikt de achtvoudig Ballon d'Or-winnaar terug. “Ik was niet blij met de trainingen en met de wedstrijden. Ik had moeite om me aan te passen aan alles. Ik voelde me geroepen om naar Inter [Miami] te komen, omdat het een club is die groeit, heel nieuw is en pas enkele jaren bestaat.”

Het is niet de eerste keer dat Messi openlijk zijn onvrede laat blijken over zijn tijd in Parijs. In augustus 2023 zei hij al dat het 'moeilijk' was om zich aan te passen in Parijs en dat hij het 'zwaar' had. PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi sprak in januari 2024 van een 'gebrek aan respect' van Messi. "Het is geen kwade jongen, maar hier houd ik niet van", zei hij over de uitlatingen van de Argentijn.