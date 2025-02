Cristiano Ronaldo wil in één stad niet voetballen: officieel verzoek afgewezen

Al-Nassr heeft een verzoek afgewezen zien worden om niet af te reizen naar Teheran, voor het AFC Champions League-duel met Esteghlal. Vanwege eerdere problemen rondom sterspeler in Iran, wilde de club de wedstrijd op neutraal terrein spelen.

Ronaldo speelt met Al-Nassr op maandag 3 maart tegen Esteghlal, de huidige nummer negen van Iran. Het betreft een ontmoeting in de achtste finales van de AFC Champions League Elite, het Aziatische equivalent van ‘onze’ Champions League.

Al-Nassr speelde in september 2023 tegen Persepolis. een andere ploeg uit de Iraanse hoofdstad Teheran. Toen deed zich een incident voor dat de club uit Riyadh niet graag nog eens zou meemaken. Een menigte Iraanse voetbalfans zocht het hotel van Ronaldo op en verstoorde daar de rust, ondanks verzoeken van de superster om het zachter aan te doen.

L’hôtel où séjournent les joueurs d’Al-Nassr à Téhéran (Iran 🇮🇷) est pris d’assaut par des habitants qui veulent voir Cristiano Ronaldo. 😳🐐https://t.co/7c7fBfE3mK — Actu Foot (@ActuFoot_) September 18, 2023

In de competitiefase van de Champions League Elite werd er door de AFC wél gehoor gegeven aan het verzoek van Al-Nassr om niet in de thuisbasis van Esteghlal te spelen. Toen werd er in Dubai met 0-1 gewonnen door de ploeg van Ronaldo. Het Iraanse medium Varzesh3 claimt dat het verzoek van Al-Nassr ditmaal is afgewezen.

