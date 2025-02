Is Cristiano Ronaldo de beste voetballer ooit? Portugese superster geeft zelf het antwoord

geeft vlak voor zijn veertigste verjaardag een kenmerkend antwoord op de vraag of hij de beste voetballer aller tijden is. "Ik denk het wel, ik heb niemand gezien die beter is dan ik", laat de Portugese ster van Al-Nassr weten in gesprek met het Spaanse La Sexta.

Aan zelfvertrouwen heeft Ronaldo geen enkel gebrek, zo is tijdens zijn lange loopbaan al meermaals gebleken. En laten we wel wezen, de cijfers liegen er ook niet om: de aanvaller staat inmiddels op 782 (!) doelpunten als clubspeler en ook nog eens 135 treffers namens de nationale ploeg van Portugal. Zijn prijzenkast mag er ook zijn, met onder een Europese titel met Portugal in 2016 en liefst vijf Champions Leagues (vier met Real Madrid, eentje met Manchester United). Individueel sleepte Ronaldo vijf keer de Ballon d'Or in de wacht.

Onder voetballiefhebbers duikt regelmatig de vraag op wie zich nou eigenlijk de allerbeste voetballer aller tijden mag noemen. Zowel Ronaldo als zijn eeuwige rivaal Lionel Messi worden vaak genoemd, terwijl bij de wellicht wat meer nostalgische fans ook namen als Pelé, Diego Maradona of Johan Cruijff nog altijd veelvuldig naar boven komen. Wat vindt Ronaldo zelf? "Als niet-linksbenige speler sta ik in de top tien van spelers die de meeste goals met hun linkervoet hebben gemaakt. Dat geldt ook voor kopdoelpunten, penalty's en vrije trappen. En dan heb ik het nog niet eens over mijn rechtervoet."

'Dat zeg ik met heel mijn hart'

"Ik denk dat ik de meest complete speler ben die ooit heeft bestaan. Ik doe álles in het voetbal: ik kan goed koppen, ben goed in vrije trappen, heb een goed linker- en rechterbeen, ik ben sterk en ik blijf gaan", somt Ronaldo vervolgens op. "Mensen die zeggen dat Cristiano niet compleet is, die liegen. Ik ben de meest complete." Maar, wil interviewer Edu Aguirre vervolgens weten, maakt dat Ronaldo dan ook de beste voetballer aller tijden? "Ik denk het wel, ik heb nog niemand gezien die beter is dan ik. En dat zeg ik met heel mijn hart", aldus Ronaldo.

Wie vind jij de beste voetballer aller tijden? Laden... 21.1% Cristiano Ronaldo 31.6% Lionel Messi 7.5% Pelé 10.1% Diego Maradona 23.2% Johan Cruijff 6.6% Anders, namelijk... 228 stemmen

