Cristiano Ronaldo: ‘Als ik eigenaar van Manchester United word…’

was in het verleden uiterst kritisch op Erik ten Hag en vertrok bij Manchester United na een botsing met de trainer, maar lijkt het nu toch enigszins voor hem op te nemen. Volgens Ronaldo zijn de problemen van Manchester United diepgeworteld en kan een trainer die niet zomaar oplossen.

Ten Hag werd eind oktober op straat gezet, waarna Ruud van Nistelrooij een korte en succesvolle periode kende als interim-trainer. De permanente opvolger van Ten Hag, Ruben Amorim, heeft de problemen nog niet kunnen verhelpen. Ronaldo verdedigt zijn landgenoot Amorim, en indirect ook Ten Hag, door te stellen dat de problemen niet zo makkelijk op te lossen zijn.

"De Premier League is de zwaarste competitie ter wereld. Alle teams zijn sterk, alle teams strijden. Voetbal is tegenwoordig anders. Er zijn geen gemakkelijke wedstrijden meer”, zegt Ronaldo bij het voetbalgala van de Globe Soccer Awards, waar hij werd uitgeroepen tot beste speler in het Midden-Oosten. "Ze hebben... Ik zei dit anderhalf jaar geleden al, en ik blijf het zeggen: het probleem ligt niet bij de trainers. Ik geef altijd dit voorbeeld: als je een zieke vis uit een aquarium haalt, en daarna weer erin doet, dan blijft de ziekte bestaan.”

Ronaldo: ‘Als ik eigenaar van Manchester United word…’

"Manchester United heeft hetzelfde probleem. Het probleem ligt niet altijd bij de trainer. Het is veel meer dan dat", stelt de aanvaller van Al-Nassr, die daarna een opvallende uitspraak doet. “Als ik de eigenaar van de club word, zou ik dingen duidelijk maken en de zaken die daar slecht gaan aanpassen."

