The Telegraph komt met schokkende onthulling over ontslag Ten Hag bij Man United

Manchester United is nooit van plan geweest op lange termijn met Erik ten Hag door te gaan, zo meldt The Telegraph dinsdag. De Nederlander verlengde afgelopen zomer zijn contract op Old Trafford, maar werd eind oktober de laan uit gestuurd. Al direct nadat Ten Hag zijn handtekening onder zijn nieuwe contract had gezet, is de clubleiding op zoek gegaan naar een vervanger.

Ten Hag werd eind oktober ontslagen bij Manchester United na een reeks slechte resultaten. De oefenmeester, die sinds 2022 aan het roer stond, wist in zijn eerste seizoen aan de verwachtingen te voldoen. Afgelopen seizoen zakte hij echter door de ondergrens, met een teleurstellende achtste plaats in de Premier League. De oefenmeester wist wel beslag te leggen op de FA Cup, waarna de clubleiding besloot langer met hem door te gaan en hem een nieuwe verbintenis aan te bieden. Uiteindelijk werd hij in oktober alsnog ontslagen.

Volgens The Telegraph heeft Manchester United tegen het einde van vorig seizoen gesproken met Thomas Tuchel, Roberto De Zerbi, Kieran McKenna, Thomas Frank, Marco Silva en Mauricio Pochettino. Uiteindelijk is besloten toch met Ten Hag door te gaan. Die keuze is volgens de krant echter niet gemaakt omdat ze vertrouwen hadden in de Nederlander, maar omdat het nieuwe bestuur op gebied van voetbalzaken nog niet volledig was geïnstalleerd. De club vond het daarom geen goed plan om een nieuw langetermijnproject te beginnen en besloot Ten Hag tijdelijk aan te houden. Daarbij was het wel zo geweest dat de voormalig trainer van Ajax had mogen blijven zitten als de resultaten wel goed waren.

Manchester United begon kort na verlenging met zoektocht naar opvolger

Omdat Manchester United niet van plan was op lange termijn met Ten Hag verder te gaan, is al zeer snel op zoek gegaan naar een mogelijke opvolger. The Telegraph schrijft dat ‘de inkt nauwelijks droog was’ en United al de fundering legde voor de zoektocht naar een nieuwe manager. Uiteindelijk wist de club zeker dat ze met Rúben Amorim in zee wilden, waardoor hij al enkele dagen na het ontslag van Ten Hag kon worden aangekondigd.

