Engelsen beginnen plots massaal over Ten Hag

Erik ten Hag is ineens het onderwerp van gesprek onder Premier League-kijkers op X. Na een nieuwe nederlaag van Manchester City wordt gesteld dat de Nederlander als trainer van Manchester United voor zijn ontslag een stuk beter presteerde dan Pep Guardiola doet bij Manchester City.

Manchester City verkeert momenteel in dramatische vorm. Zaterdagmiddag ging de ploeg van Guardiola met 2-1 onderuit op bezoek bij Aston Villa, waardoor City zakte naar de zesde plek in de Premier League. In de laatste twaalf duels in alle competities wist de regerend kampioen van Engeland slechts een duel te winnen, in eigen huis tegen Nottingham Forest (3-0).

Aan het begin van het seizoen was het de stadsgenoot, Manchester United, die zwak presteerde. Dat kostte Ten Hag eind oktober de kop, waarna hij werd opgevolgd door Rúben Amorim. Doordat Ten Hag en Guardiola dit seizoen matige prestaties hebben neergezet met een Engelse topclub en beide trainers bovendien kaal zijn, worden er op social media de nodige vergelijkingen gemaakt tussen de twee. Daarbij komt men tot de conclusie dat zelfs Ten Hag het nooit zo slecht heeft gedaan als Guardiola momenteel.

“Zelfs Ten Hag presteerde niet zo slecht toen hij werd ontslagen”, schrijft een gebruiker op X. “Als Ten Hag het team van Manchester City onder Guardiola had gehad, zou hij het niet zo slecht doen”, voegt een ander eraan toe. “Ten Hag was niet geweldig, maar hij was niet zo slecht”, schrijft een derde gebruiker. “Hij had vorig seizoen te maken met 45 blessures. Dat Pep het zonder een paar sleutelspelers moeilijk heeft, zegt veel over hem als trainer.”

We used to see pictures of Ten Hag like this every week; now that he's gone, we see pictures of Pep Guardiola like this every week. pic.twitter.com/4MqAyJwoyY — Troll Football (@TrollFootball) December 21, 2024

Eric Ten hag didn't perform this poorly and he got sacked



Even Graham Potter wasn't this poor at Chelsea



Pep Guardiola & Man city🌚 pic.twitter.com/aGPNnoTvJs — Wéstt_Lonñ🪐 (@CFC_Westtlonn) December 21, 2024

Honest to goodness watching City right now it has to be said Erik ten Hag was sacked for less. — Annemarie Dray (@AnnemarieDray) December 21, 2024

Ten Hag was not great but he wasn’t this bad, he dealt with over 45 different injuries throughout last season. Pep struggling like this with few key players out says a lot about him as a manager. pic.twitter.com/H1dwK8DvYp — Henz (@UTDHenz) December 21, 2024

If Ten Hag had the squad Manchester City have under Pep Guardiola he wouldn't be this bad. The real bald fraud is Pep. pic.twitter.com/vG2hOwoFrf — scopio (@scruntum) December 21, 2024

Pep Ten hag guardiola

Ten pep hag guardiola

Hag pep Ten guardiola



Which should we call him now? pic.twitter.com/M2ZIic4dh0 — вιg нυη¢нσ (@stillbighuncho) December 21, 2024

City play like this when they have one key player missing, Ten Hag had about 5 last season, it makes you think who the better manager is. — . (@utdcynical) December 21, 2024

Manchester City since October 30th;



• 12 games played

• 9 Lost

• 2 drawn

• 1 won

• 27 goals conceded

• 13 goals scored



But Yh he’s better than Sir Alex Ferguson, Jose and Don Carlo🤡. Even Ten Hag didn’t need to do all this to get sacked pic.twitter.com/swvvwr7oWQ — BoSnipes (@UTDBo8) December 21, 2024