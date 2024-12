Joshua Zirkzee laat zich volledig gaan na Manchester Derby, beelden gaan hard rond

Een opvallende video, waarin de hoofdrol speelt, gaat daags na de Manchester Derby rond op sociale media. Nadat Manchester United zondagavond op bezoek bij City wist te winnen (1-2), haalde de Nederlander zijn gram bij de thuissupporters.

De Manchester Derby werd zondagavond op sensationele wijze gewonnen door United. Hoewel de ploeg van Rúben Amorim door een tegentreffer van Josko Gvardiol 88 minuten lang tegen een achterstand aankeek, ging de overwinning uiteindelijk toch naar de bezoekende partij. Een penalty van Bruno Fernandes en een treffer van Amad Diallo draaiden de stand volledig om.

De euforie na afloop was groot bij United, zo ook bij Zirkzee. Op beelden is te zien hoe de spits zich na het laatste fluitsignaal provocerend uitlaat tegenover het City-publiek. De oud-aanvaller van Bologna staat overdreven te juichen richting de thuissupporters en moet weggehaald worden door zijn team. Fans van United genieten vanzelfsprekend van de actie van Zirkzee.

‘Zirkzee, we zullen je nooit vergeten’

De provocaties waren niet de enige acties waarmee Zirkzee de supporters van United liet smullen. In de blessuretijd, toen The Red Devils flink onder druk stonden, hield de Nederlander de bal erg lang in bezet, waardoor de bezoekers veel tijd wonnen. De spits was sterk aan de bal en dribbelde het hele veld over in de zesde minuut van de blessuretijd. Zirkzee versierde uiteindelijk een ingooi, ter hoogte van het zestienmetergebied van City. “Zirkzee, we zullen je nooit vergeten”, luidt een reactie van een United-supporter.

