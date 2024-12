'Europese topclub wil Feyenoord-revelatie komende zomer oppikken'

Manchester United is zeer geïnteresseerd in de diensten van Feyenoorder . De 19-jarige middenvelder beleeft dit seizoen zijn doorbraak in Rotterdam en zou 'perfect passen bij de wensen van United'.

Milambo doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en maakte op 2 april 2023 zijn debuut voor de club. Vorig seizoen bleef het vervolgens bij enkele invalbeurten, maar dit seizoen krijgt hij onder trainer Brian Priske veel speelminuten in het eerste elftal. Het talent heeft al drie doelpunten in de nieuwe Champions League achter zijn naam staan, waaronder twee tegen Benfica (1-3 overwinning).

De aanvallende of centrale middenvelder is vooral in aanvallend opzicht een goede toevoeging voor het huidige Feyenoord. Bij die club heeft Milambo nog een contract tot medio 2027, maar het is maar de vraag of hij die gaat uitdienen. Betrouwbare journalist Florian Plettenberg van SkySportDE weet namelijk dat Milambo hoog op het wensenlijstje staat van The Red Devils. Rúben Amorim heeft daar ondertussen het stokje overgenomen en zou de komende zomer door de clubleiding van United worden gesteund bij het halen van nieuwe spelers.

Het lijkt er echter op dat het de directie van de ploeg uit Manchester zelf is, die de Feyenoorder al een tijdje in de gaten houdt. Plettenberg schrijft: 'United wil Milambo in de toekomst overnemen. Hij staat al een tijde op de radar, is intern al meerdere keren besproken en wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Hij past perfect in het profiel dat wordt gezocht. The Red Devils hebben al meer informatie over hem ingewonnen en hebben hem op de shortlist gezet voor komende zomer."

🚨🔴 Excl | Antoni #Milambo is considered a future transfer target for Manchester United ✔️



The 19-year-old midfield talent from @Feyenoord has been on their list for a long time, has been discussed internally multiple times, and continues to be closely monitored. He fits… pic.twitter.com/sOSUhrAVAx — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 3, 2024

