Hancko doet boekje open over misgelopen toptransfer

heeft zich openhartig uitgelaten over de afgelopen transferzomer. De verdediger van Feyenoord bevestigde dat hij afgelopen zomer kon vertrekken uit Rotterdam en dat er interesse was van onder meer Liverpool en Atlético Madrid. Laatstgenoemde pakte echter niet door volgens Hancko.

De 26-jarige Hancko maakte in de zomer van 2022 de overstap van Sparta Praag naar Feyenoord. In Rotterdam werd hij de opvolger van Marcos Senesi, die de overstap maakte naar het Engelse Bournemouth. Hancko ontpopte zich in Rotterdam al snel tot een onmisbare kracht en uitgegroeid tot een van de sterkhouders van Feyenoord.

Zijn goede ontwikkeling is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Zo trok onder meer Atlético Madrid aan de Slowaak, maar die Madrilenen wilden niet ver genoeg voor hem gaan. “Atlético Madrid kwam het dichtst in de buurt, maar bij Feyenoord wilden ze me niet laten gaan voor een lager bedrag dan ze in gedachten hadden”, aldus Hancko in gesprek met SFZ Podcast, een officiële podcast van de Slowaakse bond.

Atlético Madrid trok deze zomer wel de portemonnee voor spits Julián Alvarez, die naar verluidt voor zo’n 95 miljoen euro de overstap maakte van Manchester City naar de Spaanse topclub. Door deze dure uitgave had Los Colchoneros waarschijnlijk geld beschikbaar voor Hancko. “Ze hadden een bepaald budget voor mij en werden het uiteindelijk niet eens met Feyenoord over de financiën”, stelt de verdediger.

Hancko platgebeld door Simeone

Hancko, die in Rotterdam nog een contract heeft tot medio 2028, werd afgelopen zomer platgebeld door Atlético-trainer Diego Simeone. Dat bevestigde Feyenoord-directeur Dennis te Kloese recentelijk bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

