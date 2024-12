Nieuwe parel wordt live op televisie plots gelinkt aan Feyenoord: 'Er is veel interesse'

Cedric Hatenboer maakt dit seizoen indruk in het shirt van Excelsior. De 19-jarige middenvelder tekende afgelopen zomer zijn eerste contract in Kralingen en weet zich nu al in de kijker te spelen bij verschillende clubs.

Dat wordt gesteld in het programma FC Rijnmond. Als de ontwikkelingen van Excelsior besproken worden, vraagt presentator Bart Nolles aan Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad of Hatenboer gevolgd wordt door Feyenoord: "Nou, in het verleden is niet altijd gebleken dat ze een club op kilometerafstand in de gaten hielden", doelt Gouka vermoedelijk op een speler als Jerdy Schouten, die in het verleden onder de rook van De Kuip bij Excelsior indruk maakte.

"Ze kennen hem natuurlijk, hij heeft ook bij Ajax in de jeugd gezeten. Als hij zich zo ontwikkelt... Ik weet dat er veel interesse voor hem is", vertelt Gouka, die niet zegt dat Feyenoord interesse voor de middenvelder heeft: "Het lijkt mij handig dat hij het seizoen hier (Excelsior) afmaakt. Als Feyenoord er écht wat inziet, dan moet je slim zijn. Dan moet je hem misschien niet meteen halen als basisspeler, maar wel zo halen dat je hem niet kwijtraakt aan andere clubs.

Tafelgast Harry van der Laan denkt dat het voor een speler van Feyenoord ook goed zou zijn om de omgekeerde weg te bewandelen. Spits Zépiqueno Redmond, die onlangs debuteerde vanwege blessureleed bij de Rotterdammers, zou volgens Van der Laan goed passen bij de koploper van de Keuken Kampioen Divisie: "Die zou hier nu heel goed passen", denkt hij.

