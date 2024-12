‘Red Bull Salzburg zoekt ervaring en komt uit bij Feyenoord’

Red Bull Salzburg wil graag terughalen naar Oostenrijk, zo meldt Kurier. De centrumverdediger van Feyenoord moet voor de nodige ervaring gaan zorgen in de zeer jonge ploeg van Pepijn Lijnders. Ook oud-Ajacied staat op het lijstje.

Trauner maakte in de zomer van 2021 de overstap van LASK Linz naar Feyenoord en wist in Rotterdam binnen korte tijd immens populair te worden. Hoewel de verdediger nog altijd van grote waarde is voor de nummer vier van de Eredivisie, hoopt Red Bull Salzburg hem volgens de Oostenrijkse krant terug te halen naar zijn geboorteland. Lijnders hoopt op die manier wat ervaring aan zijn ploeg toe te voegen, want met een gemiddelde van 22,2 jaar oud is zijn selectie de jongste in Oostenrijk.

In Oostenrijk hoeft men niet meer overtuigd te worden van de kwaliteiten van Trauner. De fitheid van de vijftienvoudig international zorgt wel voor twijfel. De verdediger moet namelijk erg voorzichtig zijn met zijn lichaam om te voorkomen dat hij lange tijd absent is. Mocht Red Bull Salzburg Trauner weten te verleiden, zal hier wel een transfersom tegenover komen te staan, aangezien hij nog een contract tot medio 2026 heeft in De Kuip.

Ook Wöber in beeld

Een andere optie voor Lijnders om zijn defensie te versterken, is Wöber. De mandekker speelde tussen 2017 en 2019 bij Ajax en verdient momenteel zijn brood bij Leeds United op het tweede Engelse niveau. Van 2019 tot 2023 stond hij al onder contract bij Salzburg en had zelfs afgelopen zomer al terug willen keren, maar die transfer kwam er niet van.

