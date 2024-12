Journalist deelt ontzettend nare ervaring bij City - Feyenoord: 'Dán zie je hoe het is om uitsupporter te zijn'

Wessel Penning beleefde vorige week dinsdag in het uitvak in het Etihad Stadium van Manchester City als Feyenoord-supporter een van de ‘gelukkigste’ momenten van zijn leven, maar is totaal niet te spreken over de manier waarop de Rotterdamse achterban werd ontvangen door de thuisclub.

Penning, journalist van het Algemeen Dagblad die onder meer de podcast met Willem van Hanegem maakt, blikt in de Hard Gras Podcast terug op zijn trip naar Manchester. Feyenoord speelde vorige week dinsdag de wedstrijd tegen Manchester City in de competitiefase van de Champions League. Hoewel de formatie van coach Pep Guardiola toen al vijf wedstrijden op rij had verloren, was vrijwel iedereen het erover eens dat het een grote stunt zou zijn als Feyenoord er minstens een punt uit het vuur wist te slepen. Na de snelle 2-0 en 3-0 in de tweede helft leken de Rotterdammers een punt op hun buik te mogen schrijven, maar niets bleek minder waar.

“Wat ik in Manchester meemaakte is waarom wij hier zitten en waarom wij zo ongelooflijk veel van voetbal houden”, zo begint Penning nog positief. Feyenoord knokte zich terug van de 3-0 achterstand en nam dankzij een waanzinnige comeback toch nog een punt mee terug naar huis. “Het is misschien onbelangrijk, maar ik vraag me af of ik veel gelukkigere momenten heb beleefd dan daar op de tribune na de 3-3”, aldus Penning. En dat ondanks het stadion van Manchester City, dat nou niet bepaald bekend staat als het mooiste stadion van Engeland. “Wát een verschrikkelijk stadion. Ik ben ook echt wel boos”, zo vervolgt Penning.

De columnist is niet per se boos op het stadion, maar wel vanwege de manier waarop er door de werknemers van Manchester City én de politie is omgegaan met de Feyenoord-fans. Penning geeft aan dat hij ‘altijd best wel fan was’ van Manchester City, of in ieder geval ‘bewondering’ had voor het goede voetbal dat in het Etihad Stadium werd gespeeld en de spelers die er rondlopen. Maar dat is inmiddels niet meer het geval. “We waren in Manchester. Wij liepen naar dat stadion, ik was met mijn zoon van achttien. Met drieduizend man loop je dan vanuit het centrum naar het stadion toe, dan ben je anderhalf uur onderweg en we kwamen ook anderhalf uur voor de wedstrijd aan bij het stadion. Dán zie je hoe het is om uitsupporter te zijn.”

Penning ontkent niet dat er tussen de Feyenoord-supporters ‘tuig’ loopt, maar volgens hem ‘lopen er ook gewoon heel veel normale mensen’ tussen. “We komen bij het stadion aan en toen moesten we opeens een half uur wachten. We stonden allemaal stil. Toen mochten we doorlopen. Er gebeurde helemaal niks, we waren aan het zingen over Arne Slot. Zingen over Slot in de straten van Manchester, dat is mooi. Maar toen gingen er twee poortjes open voor het stadion om naar binnen te gaan. Twee poortjes voor drieduizend man…”, zo spreekt Penning zijn verbazing uit. “Je wordt eerst door de politie omringd en tegengehouden. Er ontstaat vervolgens een gedrang van een half uur… Ik heb nog nooit een paniekaanval gehad, maar ik dacht dat ik iets voelde wat wel eens een paniekaanval kon zijn.”

Volgens Penning was de druk van alle kanten ‘enorm’. “Er staan agenten en stewards te kijken van: ach, wat maakt het ons uit. Uiteindelijk wurm je jezelf dus door nog niet eens de eerste ring heen. Mijn zoon die viel. Het was absurd en het was gewoon niet nodig, want ze wisten anderhalf uur lang dat we eraan kwamen.” Penning was uiteindelijk een half uur na het begin van de wedstrijd in het stadion. Volgens de columnist keken de supposten de supporters aan ‘alsof ze gedrogeerd zijn of zo’. Penning kon zijn woede niet in bedwang houden. Nog voordat hij in het stadion was, richtte hij zich tot de agenten. “Ik ben naar die agenten toegelopen en heb gezegd: ‘It’s a shame, it’s a fucking disgrace, it is dangerous. Just buy some more players but forget the people that wants to watch them!’ Ik was echt heel erg boos.”

