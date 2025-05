Tuchtcommissie halveert schorsing Wouter Goes: 'Schuldig gemaakt aan ernstig gemeen spel'

De schorsing van AZ-verdediger is in hoger beroep teruggebracht naar twee duels (waarvan eentje voorwaardelijk), zo meldt de KNVB. In eerste instantie had de aanklager naar aanleiding van de rode kaart die de verdediger kreeg in het uitduel bij Go Ahead Eagles drie duels schorsing geëist (een voorwaardelijk), maar daar was de Alkmaarse club het niet mee eens.

AZ revancheerde zich afgelopen zondag in Deventer voor de verloren bekerfinale en versloeg Go Ahead met duidelijke cijfers: 0-3. De veelbesproken Goes onderscheidde zich vlak voor rust positief, door uit een hoekschop knap de 0-2 binnen te schieten. De verdediger zou het eindsignaal echter niet halen: in de blessuretijd van de tweede helft werd Goes na een stevige tackle op Enric Llansana met direct rood van het veld gestuurd door scheidsrechter Bas Nijhuis.

De aanklager betaald voetbal legde Goes een schorsing op van drie wedstrijden, waarvan eentje voorwaardelijk. AZ was het daar echter niet mee eens en tekende beroep aan. Donderdagavond diende de tuchtzaak, waarbij de verdediger bijval uit verrassende hoek kreeg. Go Ahead-aanvoerder Mats Deijl liet namelijk schriftelijk weten de rode kaart voor de tackle op Llansana 'zwaar' te vinden, wat hem betreft had de zaak ook prima met een gele kaart afgekund. Het slachtoffer, Llansana, belde even later zelfs in via Teams en schaarde zich eveneens achter Goes: "Wouter heeft veel pech gehad, op beelden zie je dat hij de bal raakt. Hij gaat volle bak voor de bal, dit was een voetbalactie die gewoon moet kunnen", liet Llansana weten.

Tuchtcommissie spreekt van 'ernstig gemeen spel' Goes: ' Aanmerkelijk risico aanvaard de tegenspeler te blesseren'

"Na bestudering van onder meer de tv-beelden, vindt de tuchtcommissie bewezen dat Goes zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig gemeen spel", schrijft de KNVB. "Door met buitensporige inzet het duel aan te gaan, heeft Goes naar het oordeel van de tuchtcommissie het aanmerkelijke risico aanvaard de tegenspeler te blesseren. De tuchtcommissie is van mening dat een strafmaat van twee wedstrijden uitsluiting waarvan één wedstrijd voorwaardelijk gepast is." Door de uitspraak kan AZ alleen komende zondag in het thuisduel met FC Groningen (16.45 uur) geen beroep doen op Goes.

