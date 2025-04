Positief geluid over Goes wordt betwist: 'Ik wil dat dolgraag geloven, maar...'

blijft de gemoederen bezighouden. De verdediger van AZ kwam donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda weliswaar niet in actie, maar over zijn gedrag in de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles van afgelopen maandag is het laatste woord nog altijd niet gezegd of geschreven. Sjoerd Mossou wil de mensen die Goes goed kennen en hem een ‘snuggere jongen’ noemen ‘dolgraag’ geloven, maar realiseert zich dat dit inmiddels heel lastig is geworden.

AZ stevende maandagavond in de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles heel lang af op een overwinning, maar diep in de blessuretijd ging het helemaal mis. Peer Koopmeiners maakte hands en veroorzaakte daarmee een strafschop, die feilloos werd benut door Mats Deijl. Een paar minuten daarvoor had Goes om onverklaarbare redenen geel gepakt. De bal was tientallen meters van hem verwijderd, maar vanwege mogelijk het knijpen van zijn tegenstander zag Danny Makkelie zich genoodzaakt om hem op de bon te slingeren.

De scheidsrechter deelde gedurende de strafschoppenserie, die volgde na een verlenging waarin niet werd gescoord, nóg een gele kaart uit aan Goes. De verdediger mocht weliswaar blijven staan, maar na afloop zou hij de meest besproken speler zijn. Dat is een paar dagen na de bekerfinale nog steeds het geval. “Vrijwel iedereen had het over hem. Ter illustratie daarvan liep aanvaller Victor Edvardsen (tijdens de huldiging van Go Ahead Eagles, red.) met een groot spandoek te zeulen, waarop Goes was afgebeeld als een geslagen hond-aan-de-ketting”, zo schrijft Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

‘Er zijn een paar problemen met Goes’

Edvardsen had zich na afloop van de bekerfinale al fel uitgelaten over Goes. De aanvaller gooide woensdagavond tijdens de huldiging dus nog wat olie op het vuur, maar kwam een dag later terug op zijn actie. “Enfin, het komt erop neer dat Wouter Goes uit Amsterdam-Zuid ondertussen een soort nationale discussie is geworden. Dat is best gek: we hebben het hier over een pas 20-jarige jongen die bij nota bene AZ speelt, zo’n beetje de laatste club die doorgaans grote opwinding teweegbrengt. Die discussie is grofweg op te delen in twee uitersten”, vervolgt Mossou. Volgens de verslaggever herkent ‘een steeds kleinere minderheid’ in Goes ‘een zogenoemde geboren winnaar, een jongen met een Zuid-Amerikaanse mentaliteit die we in Nederland hartstikke goed kunnen gebruiken’.

Mossou stelt echter dat er ‘alleen wel een paar problemen’ zijn met Goes. “Ten eerste wint hij voor een geboren winnaar erg weinig. AZ maakt met hem een ronduit teleurstellend seizoen door. Ook in de bekerfinale lieten de Alkmaarders zich weer knullig aftroeven toen het spannend begon te worden.” Volgens Mossou is een onderdeel van het probleem dat het ‘krankzinnige gedrag’ van Goes ‘zijn doel totaal voorbijschiet’. “Hij krabt en hij spuugt, hij naait en hij treitert, hij knijpt en hij zuigt, maar voordeel levert het ondertussen nog amper op. Integendeel, scheidsrechters geven Goes in Nederland geen millimeter meer cadeau”, zo ziet Mossou.

‘Cruciale periode’

AZ-trainer Maarten Martens hield Goes donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen NAC op de bank. Zijn collega Robin van Persie, hoofdtrainer bij Feyenoord, zei op zijn persconferentie dat Goes dit allemaal niet nodig heeft en zich volledig moet gaan focussen op zijn spel. Mossou spreekt van een ‘cruciale periode’ die nu aanbreekt voor de verdediger. “Volgens mensen die hem goed kennen, hebben we hier te maken met een snuggere jongen. Persoonlijk wil ik dat dolgraag geloven, maar inmiddels gelooft bijna niemand dat meer. Door zich als een totale halvegare te gedragen, heeft Goes zichzelf succesvol de kenmerken aangemeten van een volslagen idioot. Alleen hijzelf is nog in staat het tegendeel te bewijzen”, besluit de columnist.

