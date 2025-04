Edvardsen richt zich na vernederend doek persoonlijk tot Goes

heeft middels een bericht op Instagram zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag woensdagavond tijdens de huldiging van Go Ahead Eagles. De aanvaller van de bekerwinnaar deelde nog vóórdat de selectie van Go Ahead Eagles werd gehuldigd in de binnenstad al een vernederend doek over . Dat doek hield Edvardsen tijdens de busrit omhoog om aan de supporters te tonen. Hij heeft zich daags na het feest verontschuldigd voor deze actie en richt zich met een persoonlijke boodschap tot Goes.

“Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor het tonen van het doek gisteren. Het was grappig bedoeld en niet om iemand te beledigen of aan te vallen. Ik wil alle Go Ahead Eagles-supporters bedenken voor hun support gisteren”, zo schrijft Edvardsen op Instagram. De aanvaller richt zich vervolgens ook nog met een persoonlijke boodschap tot Goes. “Ik hoop je over twee weken te zien en dat we een goede wedstrijd tegen elkaar hebben”, zo klinkt het. Edvardsen doelt daarmee op de onderlinge ontmoeting tussen Go Ahead Eagles en AZ op zondag 4 mei.

Veelbesproken bekerfinale

De twee ploegen stonden afgelopen maandag tegenover elkaar in de bekerfinale. AZ leek er met de winst vandoor te gaan, maar na een handsbal van Peer Koopmeiners mocht Go Ahead Eagles in de laatste minuut van de blessuretijd nog aanleggen vanaf elf meter. Mats Deijl faalde niet en schoot de clubs de verlenging in. Daarin werd niet meer gescoord, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. Die nam Go Ahead Eagles beter dan AZ, waardoor de beker mee naar Deventer is gegaan. Goes was zowel tijdens als na afloop het mikpunt van kritiek. De verdediger pakte in de tweede helft een onbegrijpelijke gele kaart voor het mogelijk knijpen van een tegenstander en kreeg gedurende de strafschoppenserie zelfs zijn tweede, maar werd niet met rood weggestuurd.

LEES OOK: 'Wouter Goes heeft serieus hulp nodig'

Edvardsen liet na het laatste fluitsignaal in De Kuip duidelijk merken wat hij van Goes vindt. “Het is die nummer 3 van ze. Hij gedraagt zich elke wedstrijd weer als een kind op het veld. Hij houdt zich meer bezig met ons uit balans brengen dan met z’n eigen spel. Maar uiteindelijk zijn wij de winnaars en zij de verliezers. Hij kan doen wat hij wil, maar wij vieren feest en hij kan lekker gaan huilen”, zo zei de Zweed tegen VoetbalPrimeur. Edvardsen was niet de enige speler van Go Ahead Eagles die het helemaal had gehad met het gedrag van Goes. De verdediger van AZ wilde Enric Llansana en Calvin Twigt na afloop een hand geven, maar beide middenvelders van Go Ahead Eagles negeerden hem compleet.

