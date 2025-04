Edvardsen deelt vlak voor huldiging Go Ahead Instagram-story over Goes

heeft zich vlak voor de huldiging van Go Ahead Eagles nog maar eens gericht tot AZ-verdediger . De aanvaller van de bekerwinnaar plaatste een Instagram-story met daarin een foto van een opmerkelijk spandoek met daarop beide spelers in de hoofdrol.

Goes was tijdens de wedstrijd in de weer met de spelers van Go Ahead. Hij kreeg in de reguliere speeltijd een gele kaart nadat hij plots leek te knijpen in het lichaam van Milan Smit. In de penaltyserie volgde nog een gele kaart voor provocatie richting Go Ahead, al is het niet duidelijk wat hij precies deed. Door een vrij recente regelwijziging kreeg hij overigens geen rode kaart. Verder zou Goes na de 1-0 van AZ spelers van Go Ahead hebben opgezocht om voor hun gezicht te juichen.

Na afloop liep Edvardsen al leeg over 'die nummer 3' van AZ. "Hij gedraagt zich elke wedstrijd weer als een kind op het veld. Hij houdt zich meer bezig met ons uit balans brengen dan met z’n eigen spel. Maar uiteindelijk zijn wij de winnaars en zij de verliezers. Hij kan doen wat hij wil, maar wij vieren feest en hij kan lekker gaan huilen", was de Zweedse spits kritisch.

Het is een spandoek gemaakt door supporters van Go Ahead Eagles, die het gedrag van Goes tijdens de bekerfinale nog altijd niet zijn vergeten. De ploeg van trainer Paul Simonis wordt woensdagavond om 18.30 uur in Deventer gehuldigd voor de bekerwinst.

© Imago/Instagram-story Edvardsen/Realtimes

De supporters van Go Ahead Eagles zijn het gedrag van Wouter Goes (speler AZ) tijdens de bekerfinale nog niet vergeten. Vanavond wordt de ploeg uit Deventer gehuldigd! #azgae #bekerfinale pic.twitter.com/feVXarZ2zJ — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 23, 2025

