Edvardsen verklaart mysterieuze Instagrampost acht maanden na dato

heeft acht maanden na dato uitleg gegeven over zijn mysterieuze post op Instagram. De 29-jarige Zweed van Go Ahead Eagles plaatste in augustus foto’s van zichzelf in de sportschool, waarbij hij onder meer ‘Love doubters’ schreef. Deze foto’s verwijderde hij snel weer. In Bij Andy in de auto legt Edvardsen uit waarom hij deze post maakte.

Edvardsen baarde in augustus van vorig jaar opzien, toen hij tot twee keer toe een foto op zijn Instagram Stories plaatste. Bij de eerste post schreef hij ‘Love doubters’, met daarbij emoji’s van een vliegtuig en een poppetje met de vinger voor de mond. Deze foto verdween al snel weer, maar niet veel later plaatste Edvardsen een nieuwe selfie met dezelfde emoji’s erbij. “Doubters you make me stronger”, schreef de spits daarbij. Wat hij hier precies mee bedoelde, was lang niet duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Go Ahead-spelers willen na eigen huldiging door naar die van Ajax

Dinsdagavond kwam de uitzending van Bij Andy in de auto online waarin de kersverse bekerwinnaar te gast was. Daarin besloot Andy van der Meijde Edvardsen eens aan de tand te voelen over deze mysterieuze post. “Ik ga zijn naam niet zeggen, maar er was een man van RTV Oost, die was altijd negatief over mij”, legt de Zweed uit. Daarmee lijkt Edvardsen te doelen op journalist Tijmen van Wissing, die hem onder meer een ‘heel matige spits’, ‘de slechtste van het rechterrijtje’ en ‘een complete mislukking’ noemde.

LEES OOK: Jinek richt spotlight op vriendin van Go Ahead-held: ‘Iedereen huilde’

Rond de tijd dat Edvardsen de post op Instagram zette, gingen er ook geluiden rond dat hij hiermee op trainer Paul Simonis doelde, zo herinnert Van der Meijde zich. “Om eerlijk te zijn was het ook een beetje voor hem”, beaamt de spits, die ook als aanvallende middenvelder kan spelen. “Hij begreep me niet volledig, mijn potentie. Ik zei tegen hem dat hij me op mijn beste positie moest neerzetten en me moest gebruiken. Als hij me niet wilde gebruiken, had ik geen reden om hier te zijn.”

➡️ Meer nieuws over de bekerfinale

👉 Onthuld: dit zei Wouter Goes tegen penaltynemer Julius Dirksen 🔗

👉 Maaskant schetst somber perspectief voor bekerwinnaar Go Ahead 🔗

👉 De Busser verdient grof geld met weddenschap voor bekerfinale 🔗

👉 Valentijn Driessen heeft onheilspellende boodschap voor Go Ahead na bekerzege 🔗

👉Belgische media schrijven allemaal hetzelfde over AZ - Go Ahead 🔗