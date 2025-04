Jinek richt spotlight op vriendin van Go Ahead-held: ‘Iedereen huilde’

leeft momenteel op een roze wolk. De aanvoerder van Go Ahead Eagles vertelde dinsdagavond in een interview met Eva Jinek hoe hij de bekerfinale tegen AZ en de daaropvolgende festiviteiten heeft beleefd. Deijl was samen met trainer Paul Simonis aangeschoven in de studio in Amsterdam.

Het zijn drukke dagen voor Deijl. Na de gewonnen bekerfinale van maandagavond vierde de aanvoerder van Go Ahead Eagles feest tot in de late uurtjes, waarna hij de volgende dag al vroeg wakker was. Dinsdagavond zat hij bij de talkshow van Jinek en woensdagavond wordt hij met Go Ahead gehuldigd in Deventer.

Artikel gaat verder onder video

Niet voor niets staat Deijl dezer dagen de nodige media te woord. Hij is als aanvoerder de leider van Go Ahead én speelde een hoofdrol door diep in de blessuretijd van de reguliere speeltijd een strafschop te benutten. Daardoor sleepte Go Ahead een verlenging uit het vuur; via een strafschoppenserie won de club uit Deventer van AZ.

LEES OOK: Go Ahead Eagles wordt wakker met zeer slecht nieuws

Go Ahead vierde feest in Apeldoorn

“We hebben het besloten gevierd in Apeldoorn met het team, de staf, familie en vrienden. Het liefst waren we naar Deventer gegaan, maar dat mocht niet”, vertelde Deijl aan Jinek. De verdediger en zijn trainer Simonis zeiden dat ze drie à vier uur hebben geslapen. Toen Simonis midden in de nacht thuiskwam, keek hij nog een ‘ruime samenvatting’ van de wedstrijd. “Ik was heel blij, opgelucht en super voldaan.”

© Jinek

In het publiek bij Jinek zat ook Rianne van Riet, de vriendin van Deijl. Ze werd in beeld genomen en uitgelicht door de presentatrice. “Je vriendin Rianne, je grootste fan, je familie, haar familie… Iedereen was in het stadion. Ze waren allemaal aan het huilen toen het gebeurde.”

Deijl beaamt: “Heel veel waren aan het huilen, ja. De spanning bouwt zich op. Zeker als ik in de laatste minuut een penalty moet nemen, denk ik dat zij toch denken: ‘Gaat dat goed? Ik gun het hem zo, ik hoop dat hij scoort, niet missen…’ En als ik dan scoor, komt er bij hen ook heel veel ontlading vrij. Dat kan ook resulteren in wat tranen, ja.”

LEES OOK: Belgische media schrijven allemaal hetzelfde over AZ - Go Ahead

Deijl wilde penalty in andere hoek schieten

De aanvoerder van Go Ahead voelde de druk. “Het ging wel één seconde door m’n hoofd dat het klaar zou zijn als ik zou missen. Maar daarna schakelde ik dat uit en werd ik vrij rustig. Ik focuste me vooral op m’n ademhaling.” Hij doet daarna een opvallende ontboezeming: hij wilde eigenlijk helemaal niet in de linkerhoek schieten.

“Ik had een duidelijke hoek voor ogen waar ik zou schieten, dat was rechts. Maar bij het nemen dacht ik: nee, links. Dat was gevoel. De keeper dacht hetzelfde, maar gelukkig kon hij er net niet bij. Ik had tegen iedereen al gezegd dat ik rechts of in het midden zou schieten, maar hij ging links. Tja”, lacht de verdediger.

➡️ Meer nieuws over de bekerfinale

👉 Dit is de vriendin van Go Ahead Eagles-doelman Jari de Busser 🔗

👉 Bekerfinale krijgt vervelend staartje voor Wouter Goes 🔗

👉 De Busser komt woorden tekort na finale AZ - Go Ahead 🔗

👉 Fans van Ajax en Feyenoord likken vingers af tijdens finale: 'Hij moet in De Kuip blijven!' 🔗