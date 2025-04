Martens onthult hoe Goes omgaat met kritiek na bekerfinale: 'Het zou heel raar zijn als...'

AZ-trainer Maarten Martens is tijdens de voorbeschouwing op het duel met NAC Breda ingegaan op de golf van kritiek op . De twintigjarige verdediger was na de verloren bekerfinale tegen Go Ahead Eagles veruit de meest besproken speler, Martens erkent dat Goes weleens over het randje gaat maar benadrukt óók dat hij feitelijk een hele goede wedstrijd speelde.

Goes was tijdens de wedstrijd in de weer met de spelers van Go Ahead. Hij kreeg in de reguliere speeltijd een gele kaart nadat hij plots leek te knijpen in het lichaam van Milan Smit. In de penaltyserie volgde nog een gele kaart voor provocatie richting Go Ahead, al is het niet duidelijk wat hij precies deed. Door een vrij recente regelwijziging kreeg hij overigens geen rode kaart. Verder zou Goes na de 1-0 van AZ spelers van Go Ahead hebben opgezocht om voor hun gezicht te juichen. Na afloop spraken meerdere spelers van Go Ahead én analisten hun irritatie uit over de AZ'er.

Martens houdt Goes drie dagen later op de bank in het Eredivisieduel met NAC Breda. Dat heeft echter vooral te maken met de hamstringklachten waar de verdediger mee kampt, zo vertelt de trainer voor de camera's van ESPN. "Dat heeft natuurlijk wel meegespeeld. Hij was er tegen Heracles al niet bij omdat hij toen echt klachten had. Later in de week richting Go Ahead Eagles is hij erbij gekomen. Dat ging goed, dat hebben we kunnen zien. Hij heeft het 120 minuten heel goed volgehouden, daar reageert hij wel wat op. Hij kan vandaag spelen, dus we hadden hem kunnen hem opstellen. Maar we moeten hem ook heel houden voor een hele belangrijke fase die eraan komt."

Vervolgens wordt Martens gevraagd naar de golf van kritiek op Goes die de afgelopen dagen losbarstte. "We hebben veel met hem gesproken, we hebben hem heel veel gesteund. Dat verdient hij ook", zegt de Belg. "We kunnen hem alleen maar heel veel steunen, want hij is voor ons een hele belangrijke en goede speler. Hij is nog altijd maar twintig jaar, gaat nog heel veel leren en beter worden. Of hij moeite heeft met de kritiek? Natuurlijk doet dat wat met een mens, het zou heel raar zijn als dat niet zo is. Hij beseft ook dat hij soms er net over gaat, maar hij is zo'n winnaar, doet alles voor het team. Daarom waarderen wij hem ook zodanig. Het liefst had ik hem wel weer het veld ingestuurd", aldus Martens.

"Hij vindt zelf ook dat sommige dingen te ver gaan, dat hij het net wat slimmer kan doen", vervolgt de trainer. "Dan wordt het zo close of we die finale gaan winnen of niet, dan wil hij álles in de strijd gooien om uiteindelijk maar als winnaar met die beker te staan. Dat kan hij hier en daar een klein beetje slimmer doen. Maar wat ik al zei: alles daarvoor speelde hij gewoon heel goed. Voor hetzelfde geld hadden we daar met die beker gestaan. Dan had iedereen hem geroemd en gezegd wat voor geweldige toekomst hij zou hebben. Dat mogen we zeker ook niet vergeten", besluit Martens.

