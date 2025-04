Goes krijgt onverwachte steun vanuit concurrent

Robin van Persie heeft zich donderdagmiddag uitgelaten over het gedrag van in de finale van de KNVB Beker. De verdediger van AZ kreeg veel kritiek vanuit fans, analisten en winnaar Go Ahead Eagles. De trainer van Feyenoord ziet veel van zichzelf terug in Goes en geeft de mandekker een welgemeend advies.

Goes was tijdens de wedstrijd in de weer met de spelers van Go Ahead. Hij kreeg in de reguliere speeltijd een gele kaart nadat hij plots leek te knijpen in het lichaam van Milan Smit. In de penaltyserie volgde nog een gele kaart voor provocatie richting Go Ahead, al is het niet duidelijk wat hij precies deed. Door een vrij recente regelwijziging kreeg hij overigens geen rode kaart. Verder zou Goes na de 1-0 van AZ spelers van Go Ahead hebben opgezocht om voor hun gezicht te juichen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Hanegem komt plots met heel ander geluid over Goes

Op de persconferentie van Van Persie voorafgaand aan de wedstrijd tussen Feyenoord en PEC Zwolle vraagt Valentijn Driessen de oefenmeester wat hij van het gedrag van Goes vond. “Als ik terugkijk naar mijn eigen carrière als jonge speler, herken ik wel de weerstand die hij nu ervaart”, begint de oud-topspits. “Ik hoop dat als je over een tijdje naar Goes kijkt, dat hij inziet dat die weerstand onnodig is.” Momenteel heeft iedereen een mening over de twintigjarige verdediger, waarvan Van Persie niet wil uitspreken of hij het hiermee eens is.

LEES OOK: Edvardsen richt zich na vernederend doek persoonlijk tot Goes

“Ik hoop voor hem, en dat is ook wel een normaal proces, dat je op een gegeven moment tegen jezelf zegt: ik krijg van alle kanten weerstand, heb ik dit nodig? Ik denk zelf van niet”, gaat Van Persie verder. De oefenmeester hoopt dat ‘dat belletje gaat rinkelen’ bij Goes. “Hij moet zich gaan focussen op zijn eigen spel, want Goes is een goede speler, en alleen daarop.”

Weerstand zorgt voor zwaardere wedstrijden

Van Persie verwacht ook dat Goes lering gaat trekken uit de manier waarop nu bijna heel Nederland over hem heen valt. “Ik denk dat, nu hij dit zo ervaart en meemaakt, dat hij denkt: nou, heb ik dit nu iedere keer nodig? Het lijkt me namelijk wel veel kracht te kosten voor een jonge speler.” Dat herinnert Van Persie zich nog uit zijn eigen carrière, toen hij zich soms wat te veel liet meeslepen. “Ik merkte dat tegenstanders mij gingen zoeken. Daar kon ik iets van vinden, maar ik begreep het ook wel. Ik was voor hen een target. Als je dat nu bekijkt bij Goes, tegenstanders gaan hem nu wel zoeken. Daarin moet hij een weg vinden om zo min mogelijk weerstand te krijgen. Hierdoor wordt iedere wedstrijd zwaarder en moeilijker voor hem.”

➡️ Meer nieuws over Wouter Goes

👉 Bekerwinnaar vernietigt Wouter Goes: 'Lekker huilen, klein kind' 🔗

👉 Wouter Goes wil een hand geven, maar wordt volledig genegeerd door twee Go Ahead-spelers 🔗

👉 Wouter Goes doet iets heel raars als de bal tientallen meters verderop is 🔗

👉 Wouter Goes krijgt er gigantisch van langs bij ESPN 🔗

👉 Bekerfinale krijgt vervelend staartje voor Wouter Goes 🔗