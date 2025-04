Van Hanegem komt plots met heel ander geluid over Goes

Willem van Hanegem heeft het woensdag opgenomen voor . De verdediger van AZ kreeg na afloop van de verloren bekerfinale tegen Go Ahead Eagles het hele land over zich heen voor het gedrag dat hij tijdens en na de wedstrijd vertoonde. Volgens Van Hanegem moet iedereen de jonge Goes met rust laten en is het een ‘hartstikke leuke jongen’.

Goes was tijdens de wedstrijd in de weer met de spelers van Go Ahead. Hij kreeg in de reguliere speeltijd een gele kaart nadat hij plots leek te knijpen in het lichaam van Milan Smit. In de penaltyserie volgde nog een gele kaart voor provocatie richting Go Ahead, al is het niet duidelijk wat hij precies deed. Door een vrij recente regelwijziging kreeg hij overigens geen rode kaart. Verder zou Goes na de 1-0 van AZ spelers van Go Ahead hebben opgezocht om voor hun gezicht te juichen.

In de Willem & Wessel-podcast krijgt Van Hanegem de vraag of Goes te ver gaat met zijn provocaties. “Ik begrijp er niks van”, opent het Feyenoord-icoon zijn relaas. “Ze zitten nu al het hele jaar op een ventje van twintig te letten”, deelt De Kromme zijn frustraties over de media. “Ik hoor die Kenneth Pérez ook, die heeft met hem gesproken. Goes gedraagt zich zo omdat al die mensen om hem heen het over hem hebben en over hem zaniken, dat is het toch?”, benoemt Van Hanegem het probleem. “Het is gewoon heel irritant, dat ze het elke keer over een ventje van negentien of twintig hebben. Ik heb liever dit dan van die stiekemerds, van die gluiperds.”

‘Goes misstaat niet bij Feyenoord’

“Wat denk je wel niet hoe moeilijk het voor hem is?”, gaat de oud-middenvelder verder. “Als hij nu gaat voetballen let iedereen op hem, de scheidsrechter en iedereen in het stadion en voor de televisie. Voor mij is het een hartstikke leuke jongen.” Van Hanegem voorziet dan ook dat Goes in de toekomst een mooie transfer gaat maken. “Als ik trainer was geweest had ik hem altijd gekocht. Goes zou niet misstaan bij Feyenoord.”

