'Misschien vindt Wouter Goes het wel lekker ofzo, is het een fetisj'

AZ moet drie dagen na de verloren bekerfinale tegen Go Ahead Eagles alweer aan de bak, aangezien morgen (donderdag) het thuisduel met NAC Breda op het programma staat. Linksback van de Brabanders blikt vooruit op het treffen én het weerzien met de veelbesproken , over wie hij zich eerder dit seizoen nog ontzettend opwond.

Op 15 december vorig jaar stonden AZ en NAC in Breda tegenover elkaar. De thuisploeg nam al vroeg een voorsprong door een treffer van Elías Ómarsson, maar AZ maakte een kwartier voor tijd gelijk via Troy Parrott en greep in blessuretijd zelfs de volle buit door een rake kopbal van Mees de Wit: 1-2. Kemper spuwde na afloop van dat duel zijn gal over Goes, die halverwege inviel voor Bruno Martins Indi.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Onthulling over persoonlijk leven Goes (20): 'Uit betrouwbare bron...'

"Wouter Goes: alleen maar knijpen en doen. En wat-ie allemaal zegt, daar wil ik het niet eens over hebben. Ik ben geen snitch, maar de woorden uit zijn mond kunnen echt niet", zei Kemper destijds tegen Voetbal International. "En dan ook nog al dat knijpen en trekken. Ik probeer me los te trekken, hij gaat liggen en ik krijg geel. Heel bijzonder allemaal. Dat de KNVB daar geen onderzoek naar is gestart, snap ik helemaal niets van", aldus de NAC-back in december.

LEES OOK: 'Wouter Goes heeft serieus hulp nodig'

"Zolang niemand optreedt tegen dit soort dingen, heeft hij het volste recht om het te doen", zegt Kemper ruim vier maanden later in gesprek met datzelfde weekblad. "De vorige keer had ik drie dagen later de korsten op mijn armen staan. Knijpen, krassen. Misschien vindt hij het wel lekker ofzo, is het een fetisj. Ik kan wel een krabpaal mee de bus in nemen. Zetten ze die bij AZ langs het veld", grapt de verdediger.

Zelf ook geen heilig boontje

Kemper is zelf overigens ook lang niet altijd van onbesproken gedrag en geeft dat ook ronduit toe ('Ik ben zelf ook geen heilig boontje toch?'). Eind maart haalde Luciano Valente nog uit naar Kemper na het duel tussen NAC en FC Groningen, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. "Die Kemper is sowieso een hele vervelende vent, moet ik zeggen. Ik hoef daar verder niet helemaal op in te gaan, maar ik vind het een matig ventje", sprak Valente destijds voor de camera's van ESPN.

➡️ Meer nieuws over Wouter Goes

👉 Onthuld: dit zei Wouter Goes tegen penaltynemer Julius Dirksen 🔗

👉 Maarten Martens reageert op wangedrag Wouter Goes 🔗

👉 'Ajacied' juicht in gezicht van Wouter Goes, Ajax-fans smullen 🔗

👉 Nieuwe details over wangedrag Wouter Goes na de finale 🔗

👉 Bekerwinnaar vernietigt Wouter Goes: 'Lekker huilen, klein kind' 🔗