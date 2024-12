Boy Kemper spuwt gal: 'Hij scheldt, knijpt, krabt. Ik denk dat hij het lekker vindt'

heeft weinig goede woorden over voor AZ-verdediger . De linksachter van NAC Breda, die het zondagavond een aantal keren aan de stok kreeg met de jongeling van AZ, vindt het gedrag van Goes in het veld wat kinderachtig.

Dat geeft Kemper aan in de podcast D'n Hoefcast, waarin alle ontwikkelingen rondom NAC Breda worden besproken. Zo ook de duels tussen Kemper en Goes. De twee lagen een aantal keer met elkaar in de clinch: "Mijn armen zijn weer een beetje hersteld. Blauwe plekken, ja. Ik verzin het niet. Ik denk dat hij (Goes) het lekker vindt, of zo. Hij knijpt, krabt, staat op je tenen, hij staat te schelden. Ik vind het een beetje kinderachtig, maar goed..."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: NAC - AZ ontspoort volledig door toedoen van Mexx Meerdink en Ruben van Bommel

Het is niet de eerste keer dat Goes aangepakt wordt vanwege zijn gedrag in het veld. RKC-aanvaller Michiel Kramer gaf vorig seizoen bij het programma Studio Voetbal aan dat hij had gehoord dat Goes inderdaad vervelend is tegenover tegenstanders: "Hij zou elke voorzet tegen de spits aanstaan. Knijpen, trekken, gekke dingen doen", zei de spits van RKC destijds.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Theo Janssen, Youri Mulder en Marco van Basten noemen AZ'er ‘het grootste voetbaltalent van Nederland’

Volgens de analisten van Rondo speelt het grootste voetbaltalent van Nederland bij AZ.