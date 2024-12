NAC - AZ ontspoort volledig door toedoen van Mexx Meerdink en Ruben van Bommel

De wedstrijd tussen NAC Breda en AZ (1-2) eindigde zondagavond met een flinke ruzie tussen spelers van beide teams. was het middelpunt van het opstootje dat ontstond na het laatste fluitsignaal, terwijl ook Ruben van Bommel een rol speelde.

AZ won zondag met zeer veel moeite in het Rat Verlegh Stadion. Elías Már Ómarsson bracht NAC in de eerste helft op voorsprong, maar in de tweede helft trokken de bezoekers uit Alkmaar de wedstrijd toch nog naar zich toe. Troy Parrott tekende een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker, waarna de winnende treffer van Mees de Wit in de tweede minuut van de blessuretijd viel.

Meteen na het laatste fluitsignaal ontstond er op het veld een opstootje tussen beide teams. Meerdink werd flink beetgepakt door NAC-verdediger Boyd Lucassen en kreeg daarna nog veel meer te verduren, onder meer van een reservespeler van de thuisploeg. Commentator Leo Oldenburger legde de schuld van het opstootje volledig bij de jonge aanvaller van AZ neer.

“Meerdink denkt daar een feestje te kunnen vieren. Dat is allemaal heel erg onverstandig. Dat moet je gewoon niet doen”, zei Oldenburger in zijn commentaar voor ESPN. “Daar moet je wat slimmer mee zijn. Je wint met 2-1. En nu gillen om de scheidsrechter… Het is allemaal zo ontstellend dom. Je wint met 2-1. Wees blij, ga niet lopen fokken met het publiek, want dan weet je dat je wat terug kunt verwachten. Meerdink moet gewoon blij zijn dat zijn ploeg hier wint.”

Uit de beelden bleek inderdaad dat Meerdink zich na het laatste fluitsignaal richtte tot de supporters van NAC. Waar Oldenburger echter Meerdink volledig de schuld in de schoenen probeerde te schuiven, daar leek Meerdinks ploeggenoot Van Bommel een veel kwalijkere rol te spelen in aanloop naar het opstootje. “Van Bommel, ja dat moet je ook niet doen…”, zei Oldenburger bij het zien van de beelden. De commentator was in zijn bewoordingen echter beduidend milder voor Van Bommel, terwijl uit de beelden bleek dat diens aandeel in het opstootje minstens zo groot was als die van Meerdink.

