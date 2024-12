AZ kruipt door het oog van de naald en wint in extremis van NAC

AZ heeft in extremis de uitwedstrijd tegen NAC Breda gewonnen. Lange tijd keken de bezoekers uit Alkmaar tegen een 0-1 achterstand aan, maar aan de hand van trokken de Alkmaarders aan het langste eind. De AZ-middenvelder had een aandeel bij de gelijkmaker van , maar ook bij de winnende van .

Beide ploegen begonnen in het Rat Verlegh Stadion aftastend aan de zondagavond in de Eredivisie. Het eerste gevaar kwam van de zijde van NAC met de zogenaamde ‘Jan van den Bergh-special’: de lange inworp. Het geheime wapen van de Bredanaars leverde alleen nog niets op. Enkele minuten later was het wel raak voor De Parel van het Zuiden. Na een razendsnelle tegenaanval over meerdere schijven duikt NAC op in de zestien van AZ. Boy Kemper wist het overzicht te behouden en bediende Elías Már Ómarsson. Van dichtbij was het een koud kunstje voor de IJslander: 1-0. Het was nog even de vraag of het doelpunt bleef staan, vanwege een tweede bal in het veld. De VAR constateerde echter dat de tweede bal geen invloed had op het spel.

Dit doelpunt van Elías Már Ómarsson telt, ondanks een tweede bal in het veld 🧐#nacaz — ESPN NL (@ESPNnl) December 15, 2024

AZ probeerde vervolgens het initiatief over te nemen, maar kwam niet tot grote uitgespeelde kansen. Halverwege de eerste helft ondernam Peer Koopmeiners, vorige week tegen Ajax nog de grote uitblinker aan de zijde van de Alkmaarders, een poging van afstand. Zijn schot ging enkele meters over het doel van Daniel Bielica. Na die mogelijkheid van AZ golfde het spel op en neer, waarbij beide ploegen kleine mogelijkheden kregen op een treffer. Gescoord werd er alleen niet meer in de eerste helft, waardoor NAC en AZ met een 1-0 tussenstand de kleedkamers opzochten.

Maartens Martens had genoeg gezien van zijn ploeg en besloot bij aanvang van de tweede helft flink in te grijpen. De Belgische oefenmeester wisselde driemaal en bracht Wouter Goes, Jordy Clasie en Mayckel Lahdo in de ploeg voor Bruno Martins Indi, Alexandre Penetra en Kees Smit. Met het verse bloed in de ploeg ging AZ op jacht naar de gelijkmaker in Breda. NAC bleef in de openingsfase van de tweede helft echter redelijk eenvoudig op de been. Wel bleven de bezoekers aandrukken en kreeg het na 54 minuten spelen een grote kans via Zico Buurmeester. Bielica kon een corner niet voorkomen na een schot van afstand van de AZ-middenvelder.

Aan de andere kant verdiende NAC niet veel later ook een corner. Hoewel het geen doelgevaar opleverde, ontstond er wel een opstootje. Wouter Goes lag op de grond nadat Boy Kemper een trappende beweging maakte. Het werd even onvriendelijk, maar het opstootje werd snel gesust door scheidsrechter Edwin van de Graaf. De wedstrijd golfde vervolgens wat op en neer waarbij AZ een grote kans kreeg via Ruben van Bommel. Hij stuitte alleen op NAC-doelman Bielica. In de tegenstoot meldde NAC zich ook weer bij het AZ-doel. Een schotje van Fredrik Oldrup Jensen kon eenvoudig worden gekeerd door Rome-Jayden Owusu-Oduro.

NAC leek eenvoudig stand te blijven houden in eigen huis. Uit het niets was daar ineens de gelijkmaker van de bezoekers uit Alkmaar. Koopmeiners bracht de bal met een voorzet in de vijandelijke zestien en deze werd licht aangeraakt door het hoofd van Troy Parrott, die de Poolse NAC-goalie kansloos liet: 1-1. AZ rook meer en ging in het slot op jacht naar de overwinning. De Bredanaars moesten in eigen huis in de overlevingsstand, aangezien de Alkmaarders maar bleven drukken. NAC probeerde het initiatief over te nemen, maar kwam niet tot grote mogelijkheden. Tot overmaat van ramp moest de thuisploeg na 84 minuten met een man minder verder. Leo Greiml ontving zijn tweede gele kaart en kon vroegtijdig gaan douchen.

AZ kruipt door het oog van de naald in extremis

Gesterkt door de overtalsituatie bleef AZ aandrukken om de winnende treffer te maken. De bezoekers gooiden een heus offensief in de strijd, maar grote kansen leverde dit niet op. Zo kopte invaller Mexx Meerdink van dichtbij over het doel van Bielica. In de blessuretijd kwam AZ dan alsnog op voorsprong. Koopmeiners beproefde zijn geluk met een poeier van ruime afstand. Bielica had hier de grootst mogelijke moeite mee, waarna Mees de Wit er als de kippen bij was om de 1-2 tegen de touwen te koppen. In het restant van de blessuretijd was NAC niet bij machte om een gelijkmaker te forceren. Door de overwinning op NAC blijft AZ op twee punten van nummer vijf FC Twente. Daarmee wordt de ontmoeting tussen AZ en FC Twente van volgende week in Alkmaar een pikante.