Opmerkelijk: Theo Janssen vindt speler met twee Eredivisie-duels ‘grootste talent van Nederland’

Theo Janssen, Youri Mulder en Marco van Basten noemen ‘het grootste voetbaltalent van Nederland’. Dat is opmerkelijk, want de achttienjarige middenvelder van AZ speelde in zijn loopbaan pas twee wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland.

Smit maakte vorige week veel indruk in het Europa League-duel van AZ met Fenerbahçe (3-1 winst). De jonge middenvelder slalomde in de slotfase knap door de verdediging van de Turkse grootmacht en bekroonde die solo uiteindelijk met een knap doelpunt.

Artikel gaat verder onder video

Presentator Wytse van der Goot werpt maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport de vraag op ‘wie momenteel het grootste voetbaltalent van Nederland is’. “Het grootste talent? Poeh”, reageert Janssen, die zich afvraagt of Liverpool- en Oranje-speler Ryan Gravenberch (22) nog ‘een talent’ is. Onder meer Van Basten geeft aan dat dat niet meer het geval is.

LEES OOK: Driessen ziet nieuwe Wirtz in Eredivisie rondlopen: 'Hij verdient gelijk een salarisverhoging'

Janssen komt vervolgens op de proppen met de naam van Smit. Daarbij krijgt hij bijval van Mulder en Van Basten. Janssen had eerder in de uitzending al hoog opgegeven over Smit, die dit seizoen pas één wedstrijd in de Eredivisie speelde namens AZ, nadat hij vorig seizoen debuteerde op het hoogste niveau in Eredivisie. “Dit is écht een goede speler. Ik heb hem veel zien voetballen in de jeugd. Hij is technisch vaardig en heeft alles wat een middenvelder moet hebben.”

“Ik heb hem een keer gesproken en toen zei ik tegen hem: het enige waar je op moet letten, is dat je niet altijd moet zijn waar de bal is. Het is een jongen die heel graag aan de bal is en altijd op zoek is naar de bal”, aldus Janssen. “Soms is het als middenvelder goed om tien meter de andere kant op te stappen, zodat je jezelf wat meer tijd en ruimte geeft. Maar voor de rest is het echt een hele goede en intelligente speler.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Koeman vindt Ajax-speler nu niet goed genoeg voor Oranje: ‘Je moet van goeden huize komen…’

Ronald Koeman sprak in aanloop naar de Nations League-duels van het Nederlands elftal met Hongarije en Bosnië en Herzegovina tweemaal met een speler van Ajax.