Driessen ziet nieuwe Wirtz in Eredivisie rondlopen: 'Hij verdient gelijk een salarisverhoging'

Valentijn Driessen is erg gecharmeerd van het optreden van tijdens AZ - Fenerbahçe (3-1). Het achttienjarige talent maakte zijn Europese debuut voor de Alkmaarders en scoorde én gaf een assist in de 26 minuten die trainer Maarten Martens hem gaf.

Smit had nog maar zestien Eredivisieminuten in de benen, toen hij tegen de Turkse topclub voor de leeuwen werd gegooid. Hij verving Jayden Addai en de 64e minuut. Iets meer dan tien minuten later kapte hij een verdediger van Fenerbahçe op ongekende wijze uit, waarna hij binnen prikte. Met een heerlijk steekballetje liet hij Denso Kasius niet veel later de eindstand op het bord zetten.

Driessen denkt dat AZ goud in handen heeft en vindt dat de jongeling meteen moet worden beloond, zo vertelt hij bij Kick-Off. "De eigen jeugd krijgt vaak veel minder betaalt dan de grote aankopen. Ik vind dat Kees Smit gelijk een salarisverhoging verdient." Driessen vertelt dat hij Smit al langer kent. "Ik heb hem eerder gezien bij AZ O19, die de baby Champions League wonnen ten koste van onder meer Real Madrid en FC Barcelona", vervolgt de chef voetbal van de ochtendkrant. "Ook daarin was hij gewoon een uitblinker. De man kan geweldig voetballen."

Vervolgens vergelijkt de journalist van De Telegraaf het talent met een superster in wording. "Hij deed me denken aan Florian Wirtz van Duitlsand. Hij heeft ook van die afgezakte kousen. Hij kan geweldig dribbelen, geweldig passeren en is heel koel voor de goal." Het is echter nog niet bekend welke positie Smit gaat innemen bij AZ. In de jeugd speelde hij vaak als centrale middenvelder. "Ik zou het doodzonde vinden als hij straks kapot wordt gemaakt omdat hij van box-to-box moet gaan lopen. Alsjeblieft, dicht bij de vijandelijke goal, want daar kan hij het verschil maken. Dit is gewoon een rasvoetballer en wie dat niet ziet snapt er echt heel weinig van."

