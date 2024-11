Turken praten massaal over Tadic na ongelooflijk slechte penalty bij AZ – Fenerbahçe

Fenerbahçe kreeg na ruim een uur spelen de gouden kans om op gelijke hoogte te komen tegen AZ. Kort nadat de Alkmaarders op voorsprong kwamen door Ro-Zangelo Zaal, mocht de ploeg van Jose Mourinho aanleggen vanaf de strafschopstip. De penalty werd op ongelooflijke wijze gemist en Turken vragen zich massaal af waarom het buitenkansje niet voor zijn rekening nam.

LIVE: Volg hier de wedstrijd tussen AZ en Fenerbahçe!

Artikel gaat verder onder video

Nadat debutant Zaal AZ op een 1-0 voorsprong had gebracht, leek Fenerbahçe direct wat terug te gaan doen vanaf de stip. Mees de Wit legde Edin Dzeko neer en zag de scheids (terecht) naar de stip wijzen. Youssef En-Nesyri legde aan, maar besloot om de bal zachtjes door het midden te schieten, waardoor Rome-Jayden Owusu-Oduro in twee instanties kon keren.

LEES OOK: Mourinho verstoort commentator Arman Avsaroglu tijdens AZ - Fenerbahçe

De manier waarop En-Nesyri faalde vanaf elfmeter, was kolderiek en zorgt voor boosheid bij talloze Turkse twitteraars. Voetbalvolgers vragen zich massaal af waarom Tadic, die bij Ajax een zekerheidje was vanaf de stip, niet achter de bal ging staan. Even later in het duel slaagde Fener er toch in om gelijk te maken via En-Nesyri. Via Kees Smit kwam AZ echter toch weer op voorsprong in Alkmaar.

Lees hieronder een bundeling van tweets over Tadic. Door op de tweet te drukken, verschijnt er een vertaalfunctie:

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 AZ-sterkhouder hoopt op Oranje: 'Dan is het WK van 2026 wel een bepaald richtpunt’

In gesprek met Voetbal International geeft een sterkhouder van AZ aan weleens aan Oranje te denken.