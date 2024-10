AZ-sterkhouder hoopt op Oranje: 'Dan is het WK van 2026 wel een bepaald richtpunt’

ontpopt zich bij AZ tot een steeds belangrijkere speler. De 24-jarige middenvelder hoopt dan ook dat hij uiteindelijk in het vizier komt van bondscoach Ronald Koeman. Dit seizoen is Mijnans de vaste nummer tien van de Alkmaarders en is hij derde aanvoerder.

In gesprek met Voetbal International geeft Mijnans aan weleens aan Oranje te denken. Hij wil zich echter niet het Nederlands elftal inpraten. “Ik heb natuurlijk ook naar het EK gekeken”, erkent Mijnans. “Xavi Simons op rechts, Xavi Simons op 'tien'. Reijnders op 'zes', Reijnders op 'tien'. Het was toch een beetje zoeken op die positie.”

“Het is niet dat ze, net als op de andere plekken op het middenveld, de posities driedubbel bezet hebben. De spoeling is een stuk dunner bij de aanvallende middenvelders. Als ik inderdaad een goed seizoen draai, dan is het WK van 2026 wel een bepaald richtpunt”, is Mijnans vastberaden.

Mijnans wil hoofdrol pakken bij AZ

Eerst wil de middenvelder, die al 131 wedstrijden in de Eredivisie achter zijn naam heeft staan, dit seizoen de hoofdrol grijpen bij AZ. “Het is echt wel met een bepaald plan gegaan. Dat het dit jaar echt tijd is om die hoofdrol te pakken, omdat de ervaren jongens zijn verdwenen”, beseft Mijnans.

