Vincent Schildkamp hekelt gedrag van Mexx Meerdink: ‘Het draait nu niet om jou’

heeft woensdagavond in het Europa League-duel van AZ met IF Elfsborg (3-2 overwinning) geen beste beurt gemaakt bij commentator Vincent Schildkamp. Laatstgenoemde uitte in de slotfase van de wedstrijd in zijn livecommentaar zijn ergernis over het gedrag van de spits.

Meerdink werd in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd bij AZ als invaller binnen de lijnen gebracht door hoofdtrainer Maarten Martens. De 21-jarige aanvaller ontstak in de blessuretijd in woede, nadat teamgenoot Troy Parrott voor eigen succes ging en een schot op doel prefereerde boven een pass opzij naar Meerdink.

Meerdink sloeg boos om zich heen en bleef ontevreden achter in de zestien van IF Elfsborg, terwijl het spel verder ging. Dat zorgde hoorbaar voor irritatie bij Schildkamp: “Meerdink is woest. Ja, het draait nu even niet om Meerdink. Die moet zich gewoon weer met het spel gaan bemoeien”, zei de commentator bij Ziggo Sport.

Na afloop zochten Meerdink en Parrott elkaar nog even op. “Daar wordt het nog even uitgesproken, dat laatste moment. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om de teamprestatie. En die is goed”, becommentarieert Schildkamp.

