Kijkers tippen ‘heerlijk talent’ voor stap hogerop: PSV, Feyenoord én Oranje genoemd

Ruben van Bommel maakt woensdagavond indruk in het Europa League-duel van AZ met IF Elfsborg. De twintigjarige aanvaller was binnen vijftig minuten goed voor twee doelpunten en kan online rekenen op ontzettend veel complimenten.

Van Bommel geniet dit seizoen bij AZ het vertrouwen op de linsksbuitenpositie van hoofdtrainer Maarten Martens. De aanvaller was in vier van de zes wedstrijden in de Eredivisie basisspeler en tekende reeds twee doelpunten en twee assists aan in de competitie. Ook Europees is hij op schot, want tegen IF Elfsborg sloeg Van Bommel tweemaal toe binnen vijftig minuten.

Zijn eerste treffer kwam in de voorlaatste minuut van de eerste helft tot stand na een fout van doelman Isak Pettersson. Laatstgenoemde liet de bal na een hoge voorzet uit zijn handen vallen, waarna Van Bommel er als de kippen bij was om van dichtbij te scoren: 1-1. Kort na rust bracht Van Bommel met een gedrukt schot vanaf een meter of dertien de 2-1 op het scorebord.

De uitstekende prestatie van Van Bommel vanavond en zijn prima vorm dit seizoen, zorgen ervoor dat de Nederlands jeugdinternational online op veel complimenten kan rekenen. Zo flirt journalist Diederik de Groot op X met een transfer van Van Bommel naar Feyenoord. Een andere gebruiker noemt Van Bommel een ‘heerlijk talent’ en stelt dat hij ‘toe is aan een stap hogerop’. Andere gebruikers linken de linksbuiten aan PSV en zelfs het Nederlands elftal.

Een overzicht van de lovende berichten op X over Van Bommel:

