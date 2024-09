Ronald Koeman moet Memphis Depay nog niet laten vallen: 'Eerst maar eens afwachten’

Wim Kieft is nog niet voor voornemens om af te schrijven bij het Nederlands elftal. Joshua Zirkzee en Brian Brobbey maakten een goede indruk tijdens de afgelopen transferperiode, terwijl Depay een transfer naar het Braziliaanse Corinthians afrondde.

“Zelf zullen Zirkzee en Brobbey blij zijn geweest dat Depay ontbrak want Koeman blijft altijd maar een eindeloos vertrouwen in hem uitspreken”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “ Zoals op het EK in Duitsland toen Zirkzee en Brobbey nauwelijks kansen kregen om zich waar te maken. Nu grepen ze allebei de eerste de beste serieuze kans met beiden handen aan. De eventuele roep om Depay verstomt zolang die twee blijven leveren voor Nederland. Sterker, als het aan de publieke opinie ligt, serveert Koeman Depay nu al af. Mede ook vanwege zijn verhuizing naar het Braziliaanse Corinthians.”

Volgens Kieft zou het niet verstandig zijn op Memphis voor goed opzij te zetten in het Nederlands elftal. “Weliswaar deden Zirkzee en Brobbey het bevredigend; het waren duels voor de Nations League – veredelde oefeninterlands in competitieverband – en geen EK of WK-wedstrijden. Het gaat er in de Nations League allemaal wat minder scherp aan toe terwijl de druk onvergelijkbaar is met de druk op wedstrijden op een groot toernooi zoals het EK en WK”, beseft de columnist.

“Eerst maar eens afwachten wat de Braziliaanse transfer Depay gaat brengen”, aldus Kieft. “Koeman ging daar trouwens iets slimmer mee om dan met de transfer van Steven Bergwijn naar Saoedi-Arabië. Hoewel de beste Brazilianen in Europa spelen, zal de competitie heus niet zo slecht zijn. Trouwens, of de Eredivisie nou zo’n grote competitie is met allemaal topspelers…”

Memphis pas 32 bij WK 2026

Kieft hoopt voor de pas dertigjarige Memphis dat Brazilië niet het einde van zijn carrière wordt. “Is dat het geval dan moet je constateren dat hij bij hele grote clubs heeft gespeeld, maar bij Manchester United, FC Barcelona en Atletico Madrid nooit het beste heeft laten zien. Eigenlijk heeft hij alleen uitgeblonken bij PSV en Olympique Lyon. Depay is pas dertig jaar dus het kan nog, iets moois laten zien in de top. Zelfs bij Oranje, want op zijn 32e moet het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten nog haalbaar zijn”, besluit Kieft.

