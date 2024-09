Officieel: Memphis Depay gaat Braziliaans avontuur aan en tekent tot medio 2026

De kogel is definitief door de kerk: vervolgt zijn carrière in Brazilië. De 30-jarige spits heeft - zoals verwacht - zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij Corinthians, de huidige nummer zeventien van de Braziliaanse competitie.

Memphis trok aan het eind van het voorbije seizoen de deur bij Atlético Madrid achter zich dicht en kon dus transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. Na maanden van speculaties werd de voorbije weken al duidelijk dat de kans groot was dat hij die in Zuid-Amerika gevonden had. In de nacht van maandag op woensdag bevestigt Corinthians de komst van Mempis via de officiële kanalen.

Bij de club uit São Paulo gaat Memphis samenspelen met voormalig PSV-verdediger André Ramalho (32), die eerder deze zomer werd ingelijfd. Na PSV, Manchester United, Olympique Lyon, FC Barcelona en Atlético wordt Corinthians Memphis' zesde club als profvoetballer en de eerste buiten het Europese continent.

Memphis aast nadrukkelijk op de titel van topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Na 98 interlands staat de teller op 46 doelpunten, vier minder dan de huidige topschutter, Robin van Persie. In Brazilië hoopt de aanvaller in beeld te blijven bij bondscoach Ronald Koeman, die afgelopen Depay deze interlandperiode niet opriep omdat hij nog geen club had gevonden. Zaterdag hield Koeman zich na de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 winst) wijselijk op de vlakte over de keuze van zijn eerste spits om buiten Europa te gaan spelen. NOS-analist Rafael van der Vaart weet echter precies hoe de keuzeheer erover denkt.

