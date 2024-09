Brazilianen reageren zeer eentonig op aanstaande komst van Memphis Depay

De aanstaande transfer van naar Corintihians heeft nú af voor de nodige reacties gezorgd in Brazilië. Hoewel de deal nog niet eens rond is, meldt ESPN-verslaggever Francisco De Laurentiis dat het in de Zuid-Amerikaanse media nog maar over één persoon gaat.

De Nederlander bereikte volgens ESPN een mondeling akkoord met Corinthians. Alleen een medische keuring zou de verrassende transfer nog in de weg kunnen staan. De verwachting is echter dat Depay een contract voor twee jaar gaat tekenen bij de gevallen Braziliaanse topclub. De complete voetbalwereld uit het Zuid-Amerikaanse land staat hierdoor – nú al – op zijn kop.

“Als je nu ESPN Brazilië kijkt, hebben we het over Memphis Depay. Als je het kanaal verandert naar onze concurrenten, hebben ze het over Memphis Depay. Op Instagram heeft iedereen het over Memphis Depay. Het is hier het grootste gespreksonderwerp. Onder journalisten, Corinthians-fans en ook voor andere fans”, vertelt De Laurentiis duidelijk. “Het is gekkenhuis. In Brazilië houden we van Football Manager-transfers, wanneer buitenlandse spelers in Brazilië komen spelen. De laatste jaren hebben we er veel van gehad. Zoals Luis Suárez naar Grêmio en James Rodríguez naar São Paolo”, gaat hij verder.

De transfer van Depay naar Corintihians zou naadloos in dit rijtje passen, weet De Laurentiis. “Brazilianen houden van dat soort transfers. Hij is een bekende naam hier. Niet zoals Robin van Persie of Arjen Robben, maar Depay is hier wel bekend.” Corintihians, dat slechtst zeventiende van de twintig ploegen staat, hoopt door de (aanstaande) komst van Depay uit het sportieve dal te kruipen.

