Zirkzee staat voor basisdebuut in Oranje: ‘De stap omlaag heeft wel wat met mij gedaan’

De absentie van bij het Nederlands elftal betekent waarschijnlijk het basisdebuut van . De spits werd op 16-jarige leeftijd opgepikt door Bayern München, maar was er toen nog niet klaar voor. Via Anderlecht, Parma en Bologna kwam hij wederom in de absolute top terecht bij Manchester United. Toch heeft de stap omlaag Zirkzee wel iets gedaan.

“Bij Bayern was ik nog een jong jochie”, beseft hij in gesprek met De Telegraaf. “Nu heb ik meer ervaring, meer wedstrijden in de benen. Ik denk dat ik volwassener ben geworden. Ik neem het nu een stuk serieuzer dan toen bij Bayern. Echt voor het voetbal leven, op mijn voeding letten, mentaal ook alles op de juiste plek zetten. Ik heb gezien dat dat nodig was. De stap omlaag van Bayern heeft wel wat met mij gedaan. Dan voel je de druk om te laten zien dat je het toch kan.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opvolger Memphis als eerste spits Oranje dient zich aan: 'Koeman zat vrijdag juichend voor de tv'

Ondanks de omzwervingen bij Anderlecht, Parma en Bologna is Zirkzee er altijd van overtuigd geweest dat hij de top van het voetbal zou halen. “ik heb nooit twijfel gehad”, is hij stellig. “Ik heb ook altijd de ondersteuning gehad van mijn familie en vrienden, die op moeilijke momenten achter mij stonden.”

LEES OOK: Pech voor Ten Hag en Zirkzee: doelpunt aanvaller wordt door bizar buitenspel afgekeurd

Zirkzee is druk bezig om zich te ontwikkelen, zo wil hij zakelijker en productiever worden. “Ik ben er hard mee bezig om naast het meevoetballen ook in de box aanwezig te zijn. Ik houd van goed voetbal, maar ik kom tot het besef dat het uiteindelijk mijn job is om doelpunten te maken”, aldus de Manchester United-spits, die van binnen wel een stilist blijft. “Ik zou het een compliment vinden als ik in de buurt van de speelstijl van Zlatan Ibrahimovic zou kunnen komen.”

Zirkzee wil zich laten zien bij Oranje

Nu Memphis is er niet is wil hij zich dan ook dolgraag laten zien aan Ronald Koeman. “Ik kom hier om goed te trainen en net als bij het EK mezelf van mijn beste kant te laten zien en dan is de keuze aan de bondscoach”, beseft Zirkzee, die als doel heeft om zich in de basis te spelen bij het Nederlands elftal. “Uiteindelijk is het mijn doel om de eerste spits van Oranje te worden. Dat is de jongensdroom van ieder jongetje in Nederland.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alle Oranje-spelers zitten in de kleedkamer, waarna Wout Weghorst iets opvallends doet

Een opvallend moment na de eerste training van het Nederlands elftal.