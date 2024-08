Pech voor Ten Hag en Zirkzee: doelpunt aanvaller wordt door bizar buitenspel afgekeurd

Manchester United leek op weg naar de 1-2 uit bij Brighton & Hove Albion, maar door een opmerkelijk buitenspelmoment werd het tweede doelpunt van de ploeg van Erik ten Hag afgekeurd. leek met de knie te scoren, maar hij stond buitenspel.

Bij Brighton begonnen Jan Paul van Hecke en Joel Veltman in de basis. Bart Verbruggen en Mats Wieffer zijn momenteel geblesseerd. Bij United startte Noussair Mazraoui gelijk vanaf het begin, terwijl ook voor André Onana en Lisandro Martinez een plekje was ingeruimd. Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, Christian Eriksen en Antony moesten vanaf de bank beginnen.

Brighton was in de eerste helft op voorsprong gekomen, toen Kaoru Mitoma voorgaf op Danny Welbeck, die tegen zijn oude club scoorde. Na rust maakte Amad Diallo gelijk, die een diepe bal van Mazraoui tot doelpunt promoveerde.

In de 70ste minuut leek United op een 1-2 voorsprong te komen, toen een counteraanval mooi werd uitgespeeld. Bruno Fernandes gaf de laatste bal voor, waarna Alejandro Garnacho de bal in het lege doel kon schuiven. Eén probleem: de bal belandde via Zirkzee in het net. Garnacho schoot de bal namelijk tegen de knie van de Nederlander op, die de bal vlak voor de lijn nog toucheerde. Daarmee stond hij buitenspel.