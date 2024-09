Alle Oranje-spelers zitten in de kleedkamer, waarna Wout Weghorst iets opvallends doet

Het Nederlands elftal heeft dinsdagmiddag de eerste training van de interlandperiode afgewerkt. Onder meer stond op het veld in Zeist. De nieuwe aanvaller van Ajax besloot na afloop van de training, op het moment dat de gehele selectie al in de kleedkamer zat, nog even wat voor zichzelf te gaan doen.

Voetbal International was aanwezig na afloop van de training van het Nederlands elftal en zag Weghorst, op het moment dat al zijn teamgenoten al binnen waren, nog even gas geven op het veld: "Terwijl alle spelers al binnen zijn, is er nog eentje die zichzelf nog meer in het zweet werkt! Aan inzet en mentaliteit ligt het bij Wout Weghorst nooit", schrijft het medium op sociale media.

Ronald Koeman liet zich dinsdagochtend op de persconferentie ook uit over Weghorst, die niet al te veel minuten heeft gemaakt in de voorbereiding in verband met zijn lang verwachte transfer naar Ajax: "Hij is fit. Als iemand goed voor zijn lichaam zorgt, is hij het wel. Wout is altijd nog bruikbaar bij Oranje, maar niet voor negentig minuten. Dat is wel duidelijk", zei de bondscoach.

Bekijk hier de beelden van Weghorst op de KNVB Campus in Zeist:

