Koeman weet ‘wel iets meer’ over Memphis en sluit deur nog niet

Bondscoach Ronald Koeman sluit de deur voor nog niet, zo laat hij weten op de persconferentie van het Nederlands elftal. Wel zal de aanvaller eerst een nieuwe club moeten vinden, voordat hij zich weer mag melden bij Oranje.

“Dat hij er niet bij is, ligt in eerste instantie aan dat hij geen club heeft”, begint Koeman tijdens het persmoment voorafgaand aan de Nations League-duels tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland. “Dan voetbal je niet en kun je niet bij Oranje zijn. Memphis is dertig, laten we hopen dat hij een club gaat krijgen, fit wordt. Dan is hij nog steeds een optie voor mij.”

Koeman antwoord geheimzinnig op de vraag of hij meer weet over de toekomt van Memphis. “Ik weet wel iets meer, omdat ik altijd contact met hem heb en gehad heb. Ik heb hem duidelijk gevraagd hoe de situatie is. Alleen die is nog niet dusdanig goed voor hem geweest dat hij een beslissing heeft kunnen nemen. Voor de rest weet ik ook niet alles natuurlijk. Ik hoop dat er een club komt. Als je dertig jaar bent, lijkt me het niet het moment om niet meer te voetballen”, beseft hij.

Overigens is er aan interesse geen gebrek voor Memphis. De 98-voudig Oranje-international kan bijvoorbeeld in Spanje blijven. Zo staat de aanvaller onder meer in de belangstelling van Sevilla en Rayo Vallecano. Al moest bij laatstgenoemde wel eerst spits Raúl de Tomás het veld ruimen om ruimte te maken voor de Nederlander. De Spanjaarden wisten De Tomás echter niet te slijten. Wel stuntte Rayo Vallecano eerder deze zomer met het strikken van James Rodríguez. Daarnaast stond Memphis ook nog op de radar bij het Franse OGC Nice.

Wie gaat Memphis vervangen in de spits?

Met Wout Weghorst, Joshua Zirkzee en Brian Brobbey heeft Koeman drie opties die Memphis kunnen vervangen in de spits. Volgens de bondscoach is het dan ook interessant om te zien wie de handschoen oppakt. Wel maakt Koeman duidelijk dat Weghorst geen hele wedstrijd kan spelen.

“Ik heb veel contact gehad met Wout. Het moeilijke van deze periode is, als je echt heel rechtlijnig bent, we misschien dertien spelers hadden gehad. Spelers zijn later begonnen, hebben nog geen negentig minuten gespeeld. Je maakt uitzondering voor bepaalde spelers, daar vind ik Wout bij horen. Hij is fit, als er één is die voor zijn lichaam zorgt, is het Wout. Hij is altijd bruikbaar, maar niet voor negentig minuten.”

