Koeman clasht tijdens persconferentie hard met Driessen: ‘Helaas selecteren ze niet door bij de krant’

Bondscoach Ronald Koeman is tijdens de persconferentie over de Oranje-selectie tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland hard geclasht met Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf had flinke kritiek op Memphis Depay en daar was de bondscoach niet van gediend. Volgens Koeman moet de journalist meer respect hebben in zijn vraagstelling.

Koeman wil met Oranje ‘hoger, agressiever en met meer intensiteit drukzetten’, maar beseft dat daar wel iets voor nodig is. “Dat ligt ook aan spelers die je wel of niet hebt, en die het wel of niet kunnen”, vertelt de bondscoach op de persconferentie.

Driessen vraagt zich af of Koeman wel genoeg spelers in de selectie heeft waarbij het arsenaal zodanig is dat je dat spel wel kan spelen. “Daar zullen we keihard voor aan het werk moeten ja”, beseft Koeman. “Dat is niet makkelijk, want niet alle spelers zijn dat gewend bij hun club. Dat is vaak het moeilijke bij een nationaal team om daar de juiste keuzes in te maken en of dat wat je wilt ook kan met de spelers die je eventueel kan selecteren.”

Durft Koeman die keuzes te maken?

Vervolgens komt Depay aan bod, die nu niet bij selectie zit omdat hij geen club heeft. “Durf jij die keuze te maken door Depay gewoon thuis te laten?”, vraagt Driessen. “Nu houd je hem ook weer aan het lijntje. Hij heeft nooit geleverd eigenlijk op de toptoernooien. Wat jij nu net zegt doet hij nou net niet”, is Driessen kritisch.

Koeman reageert fel op Driessen

Dit schiet Koeman in het verkeerde keelgat. “Valentijn, een beetje respect in je vraagstelling”, reageert hij fel. “‘Hij heeft nooit geleverd’, Depay is topscorer van Nederland. Helaas selecteren ze niet door bij de krant, blijkbaar. Wat wij wel doen. Beetje respect in je vraagstelling naar dat soort spelers. Neem eens een keer wat van mij aan. Ik neem heel veel van jou aan, neem ook wat van mij aan”, heeft Koeman een advies voor Driessen, die daarop reageert. “Ik neem best wel veel van jou aan.”

