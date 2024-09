Veerman haakt af voor Oranje met blessure, Koeman roept verrassende vervanger op

heeft zich afgemeld voor de komende interlandperiode, zo maakt de KNVB bekend in een persbericht. De middenvelder kampt met klachten die hij heeft opgelopen in het thuisduel van PSV met Go Ahead Eagles (3-0). is opgeroepen als zijn vervanger.

Veerman behoorde tot de definitieve selectie van Ronald Koeman voor de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Duitsland. Zondag liep de middenvelder echter een blessure op tijdens de met 3-0 gewonnen wedstrijd van PSV tegen Go Ahead Eagles, waarin hij na 65 minuten spelen naar de kant werd gehaald.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: EK-ganger van Nederlander moet zich plots melden bij Jong Oranje: ‘Ik snap het niet’

Maandagmiddag heeft medisch onderzoek van de KNVB in Zeist uitgewezen dat Veerman niet voldoende fit is om in actie te komen voor Oranje. Daardoor moet hij de duels van 7 september met Bosnië en Herzegovina in Eindhoven en 10 september met Duitsland in Amsterdam aan zich voorbij laten gaan. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur.

LEES OOK: Spaan looft Ajax-uitblinker: 'Gek genoeg is hij niet geselecteerd voor het Nederlands elftal'

Kluivert in Oranje

Als vervanger voor Veerman heeft Koeman tweevoudig international Kluivert van Bournemouth opgeroepen. De laatste interland van de buitenspeler dateert van september 2018, toen hij mocht invallen in het met 2-1 gewonnen oefenduel met Peru. Kluivert debuteerde in maart van dat jaar in de oefenwedstrijd tegen Portugal (3-0 winst).

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 René van der Gijp weet hoeveel punten PSV in Champions League gaat halen

Voormalig aanvaller René van der Gijp voorspelt hoeveel punten PSV pakt in de competitiefase van de Champions League.