René van der Gijp weet hoeveel punten PSV en Feyenoord in Champions League gaan halen

René van der Gijp is niet heel hoopvol over de kansen van PSV en Feyenoord in de Champions League. Volgens de analist van Vandaag Inside haalt geen van beide ploegen meer dan tien punten in de acht wedstrijden die ze spelen.

Feyenoord weet sinds donderdag welke tegenstanders het gaat treffen in het miljoenenbal. De Rotterdammers nemen het op tegen Manchester City (uit), Bayern München (thuis), Bayer Leverkusen (thuis), Benfica (uit), Lille OSC (uit), Red Bull Salzburg (thuis), Sparta Praag (thuis) en Girona (uit). Wanneer de heren van Vandaag Inside over die loting beginnen, steekt Van der Gijp steekt met een komische opmerking van wal. "In principe, als je (Feyenoord, red.) tegen Salzburg een punt haalt heb je het goed gedaan. Kan je daarmee de play-offs halen?"

Artikel gaat verder onder video

Job Knoester schat de kansen van Feyenoord laag in. "Ja, natuurlijk. Ik denk dat ze een punt niet eens halen." Chris Woerts vindt dat wat overdreven. "Nee joh, niet zo negatief." Van der Gijp weet wel hoeveel punten Feyenoord gaat binnen harken. "Ze gaan zeven puntjes halen." Knoester weet dat dat niet genoeg gaat zijn. "Dan kom je niet bij de eerste vierentwintig."

LEES OOK: Genee is stomverbaasd door loting van PSV en Feyenoord: 'Ik kan me niet voorstellen dat dit klopt'

Ook over PSV zijn de heren niet heel positief. Die club werd aan de volgende tegenstanders gekoppeld: Liverpool (thuis), Paris Saint-Germain (uit), Juventus (uit), Shakhtar Donetsk (uit), Sporting Portugal (thuis), Rode Ster Belgrado (uit), Girona (thuis) en Stade Brest (thuis). Wanneer de opponenten van de Eindhovenaren worden getoond, reageert Johan Derksen gedecideerd: "Ook kansloos. Op dit niveau wordt PSV gestraft voor de slechte achterhoede." Woerts ziet het zonniger in. "Ze zullen toch wel bij de eerste vierentwintig komen?" Ook voor de ploeg van Peter Bosz doet Gijp een voorspelling. "PSV gaat tien punten halen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Domper voor Feyenoord en Priske: steunpilaar moet onder het mes en is weken absent

Feyenoord moet het de komende tijd stellen zonder een belangrijke speler.