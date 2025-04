Ajax verbiedt interview van één speler met ESPN: 'Dit was een incident'

verscheen donderdagavond niet voor de camera van ESPN na de wedstrijd tussen FC Dordrecht en Jong Ajax (3-0). Trainer Frank Peereboom vond het verstandig om de doelman weg te houden van de media, nadat Setford blunderde in de eerste helft.

Peereboom zelf neemt de verantwoordelijkheid voor de keuze om de twintigjarige doelman niet te laten interviewen. "Hij hoeft zich niet te verantwoorden wat ons betreft, we hebben het met hem besproken en ik ben daar de verantwoordelijke in", legt hij uit aan ESPN. "Daarin hebben we hem gesteund. Hij doet het niet expres. Hij is een volwaardige prof die zijn mannetje staat, hard werkt en met het eerste meetraint. Misschien kan je hem op een ander moment bevragen, laat hem nu nog even in zijn teleurstelling zitten."

Volgens de trainer ontbreekt het de Engelse keeper zeker niet aan volwassenheid. "Hij is volwassen, hij is doordacht, een intelligente jongen", verzekert Peereboom. "Als staf vinden we dat we hem dat niet aan hoeven doen en hij heeft er zelf ook niet zo’n behoefte aan. Hij heeft ons ook een aantal keer geweldig gered, een aantal keer de nul gehouden. Hij draait eigenlijk een prima seizoen, dus dit was een incident en moeten we niet groter maken dan het is."

Setford leidde met een grote fout de 1-0 van Dordrecht in. In de negentiende minuut van de wedstrijd probeerde Setford een ploeggenoot aan te spelen, maar zijn onzuivere pass werd onderschept door Daniel van Vianen. Die bezorgde de bal direct bij Jari Schuurman, waarna Setford volledig op het verkeerde been stond en Schuurman de linkerhoek uitzocht.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Jong Ajax-doelman Charlie Setford gaat gruwelijk de mist in 😶‍🌫️#dorjaj — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2025