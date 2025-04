Gênant moment voor Ajacied: 'Ja, dan gaat het fout!'

Een gênant moment voor , de keeper van Jong Ajax. In de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen FC Dordrecht leverde hij de bal prompt in bij Daniel van Vianen, die vervolgens Jari Schuurman in staat stelde om te scoren.

In de negentiende minuut van de wedstrijd probeerde Setford een ploeggenoot aan te spelen, maar zijn onzuivere pass werd onderschept door Van Vianen. Die bezorgde de bal direct bij Schuurman, waarna Setford volledig op het verkeerde been stond en Schuurman de linkerhoek uitzocht.

“Dat is niet zo’n hele beste bal. Ja, het ging lang goed, maar dan gaat het fout met Charlie Setford. Een ongelooflijke ketser achterin bij Jong Ajax”, concludeerde de commentator van ESPN.

Voor Dordrecht is het duel met Jong Ajax belangrijk. De Schapenkoppen hebben nog uitzicht op de tweede plaats, die goed is voor rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. Jong Ajax staat zeventiende en is bezig aan een slechte reeks met vijf opeenvolgende nederlagen.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Jong Ajax-doelman Charlie Setford gaat gruwelijk de mist in 😶‍🌫️#dorjaj — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2025

