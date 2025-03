De Ajacied die iedereen teleurstelde: 'Ik was zó overtuigd van zijn kwaliteiten'

Ajax baalt er nog altijd van dat de verwachtingen van de club niet kon waarmaken. De rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder verliet Ajax in januari 2023 voor Bodø/Glimt, nadat hij zich niet kon laten gelden in de Amsterdamse jeugdopleiding.

Kjaer werd in augustus 2020 overgenomen van AC Horsens, waar hij al negen wedstrijden op het hoogste niveau van Denemarken had gespeeld. Op zijn zestiende verjaardag, 1 maart 2020, mocht hij debuteren en werd hij de jongste speler ooit in de Superligaen. De voortekenen waren dus goed. Bram Berkhout, manager jeugdscouting bij Ajax, weet echter dat er geen garantie is dat een speler gaat slagen bij Ajax, als hij indruk maakte bij de club waar hij vandaan kwam.

Artikel gaat verder onder video

“Daar is Jeppe Kjær natuurlijk een voorbeeld van. Als je het hebt over ‘ik ben ervan overtuigd dat…’, dan was hij wel zo’n speler waarvan je dacht: geef hem een half jaar bij de Onder 19 of Onder 18, richting Jong Ajax, en dan zullen we zien waar hij aan het eind van het seizoen staat”, blikt Berkhout terug in de documentaire Scouting For The Future van Ajax TV. “Dat zegt ook meteen iets over het scoutingsproces. Hoe goed ken je het kind, hoe goed ken je de omgeving, past dat op dat moment allemaal?”

LEES OOK: Nieuwe beelden Huntelaar leggen bloot waarom hij gemist gaat worden door Ajax

Hoofd Jeugdscouting Casimir Westerveld verzekert dat er momenteel meer aandacht is voor de integratie van jonge spelers. “We hebben nu een nieuwe afdeling Player and Family Care, maar ook een afdeling topsport. Daarin gaat het om: hoe begeleiden wij talentvolle kinderen die zowel van buitenaf komen als die we al hebben? Die beide afdelingen moeten eraan bijdragen dat we niet alleen op het veld maximale aandacht kunnen geven, maar ook daarbuiten. Als je je goed voelt buiten het veld, dan zul je beter presteren op het veld. Dat is een inkoppertje.”

Kjær speelde in het seizoen 2022/23 twee duels voor Jong Ajax, alvorens hij in januari 2023 overstapte naar Bodø/Glimt. De Noorse topclub verhuurde de Deen vervolgens aan Sandefjord en Fredrikstad. In totaal speelde Kjær vooralsnog vier officiële wedstrijden voor Bodø/Glimt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Met welke clubs concurreert Ajax om de schatkist van 145 miljoen euro?

Nu Club Léon is uitgesloten van deelname aan het lucratieve WK voor clubteams, rijst de vraag welke club wordt aangewezen als plaatsvervanger.