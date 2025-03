Nieuwe beelden Huntelaar leggen bloot waarom hij gemist gaat worden door Ajax

De samenwerking tussen Ajax en Klaas-Jan Huntelaar werd vorige week beëindigd, maar de oud-spits is kort te zien in een documentaire die de club zaterdag uitbracht. Het gaat om de documentaire Scouting For The Future, die draait om het scoutingproces en de begeleiding van jonge spelers.

In de documentaire is Huntelaar even te zien. Hij was er in april 2023 bij toen de Noorse tiener Daniel Skaarud zich voor het eerst bij Ajax meldde, toen nog voor een stage. Terwijl een gesprek plaatsvindt tussen Skaarud en werknemers van Ajax, liep Huntelaar binnen. “Moeten we Klaas nog introduceren?”, vroeg een van de aanwezigen met een knipoog. De voormalig topspits was destijds werkzaam als technisch manager.

De aanwezigheid van Huntelaar was een meerwaarde om talenten in te palmen, erkent Hoofd Ontwikkeling Casimir Westerveld. “Als Huntelaar een kamer binnenkomt, een handje geeft en een gesprekje aangaat, dan helpt dat in zo’n proces. Zo zet je alles in wat je kunt inzetten, maar uiteindelijk is het gevoel vanaf dag één doorslaggevend is: hoe word je opgevangen en begeleid, hoe krijg je aandacht en hoe professioneel oogt een organisatie?”

Huntelaar adviseert Skaarud

Op de beelden is te zien dat Huntelaar advies gaf aan Skaarud. “Je creëert een extra speler als je diepte-loopacties maakt. Dan moeten zij achteruit. Je dwingt de tegenstander dus terug. Daar wil je heen, dicht bij hun goal. Het is beter dat zij achteruitlopen. Anders zetten zij druk op jou. Zo ben je in het voordeel.”

Skaarud was destijds pas vijftien jaar. Na de succesvolle stage bleef hij nog een jaar voor Lillestrøm spelen, om in de zomer van 2024 definitief de overstap te maken naar Ajax. “Hij is enorm vaardig met de bal. Zijn functionele techniek is bizar. Hij heeft, zoals we dat noemen, heel zachte voeten. Hij kan heel kort langs spelers heen gaan, op een hoge snelheid”, zegt Westerveld over de momenteel zeventienjarige aanvaller, die uitkomt voor de Onder 19.

Westerveld weet dat het voor jonge spelers ‘superspannend’ kan zijn om voor het eerst op bezoek te komen bij een club als Ajax. “Klaas-Jan Huntelaar zit naast je, ik zit tegen hem aan te praten, hij weet nog niet wat er gezegd gaat worden… Er gebeurt enorm veel en daar moet je rekening mee houden. De één gaat daar enorm goed op, de ander slaat ervan dicht.”

