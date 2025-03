Is Francesco Farioli volgend seizoen nog trainer van Ajax? Dit zegt de club erover

De kans is aanzienlijk dat Francesco Farioli volgend seizoen nog de trainer van Ajax is, zegt directeur voetbalzaken Marijn Beuker. Wel wil de clubleiding dat het veldspel volgend seizoen verbetert.

Bij Goedemorgen Eredvisie wordt Beuker gevraagd of Farioli volgend seizoen nog de trainer van Ajax is. “Ik denk dat daar een grote kans voor is. Voor trainers en spelers geldt: als het een succesvol jaar is, en dat is het qua resultaat dit seizoen zeker, dan komt er aandacht van clubs. Dan wil je ze altijd liever behouden, maar door de plek van Nederlandse clubs in de piramide weet je dat het ook niet zou kunnen lukken”, erkent Beuker.

Artikel gaat verder onder video

Het veldspel blijft een veelbesproken onderwerp. “We hebben ook in de winterstop goed geëvalueerd. Dat doen we eigenlijk continu, dus ook in de zomer. We kijken waar we het goed hebben gedaan, wat we willen behouden en waar we een stap willen maken. We denken dat we weer een stap moeten maken richting het inpassen van jeugdspelers en het voetbal spelen dat we willen. Dat heft ook met de samenstelling van de groep te maken.”

Vanuit Beuker en technisch directeur Alex Kroes krijgt Farioli, indien hij blijft, waarschijnlijk de opdracht om beter te gaan voetballen. “Daar zijn we nu ook goed over in gesprek met Francesco en de hele technische staf, om vooruit te kijken naar volgend seizoen. Er moeten ook nog acht belangrijke finales gespeeld worden.”

Vind jij dat Francesco Farioli volgend seizoen nog de trainer van Ajax moet zijn? Laden... 84.6% Ja, hij presteert goed 15.4% Nee, tijd voor verandering 136 stemmen

